JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen

11.91 USD 0.03 (0.25%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JMIAの今日の為替レートは、0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり11.74の安値と12.31の高値で取引されました。

Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.74 12.31
1年のレンジ
1.60 12.37
以前の終値
11.88
始値
12.15
買値
11.91
買値
12.21
安値
11.74
高値
12.31
出来高
4.131 K
1日の変化
0.25%
1ヶ月の変化
47.95%
6ヶ月の変化
451.39%
1年の変化
123.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K