통화 / JMIA
JMIA: Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen
11.62 USD 0.29 (2.43%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JMIA 환율이 오늘 -2.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.53이고 고가는 12.10이었습니다.
Jumia Technologies AG American Depositary Shares, each represen 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JMIA News
- Jumia Technologies, 구글 아프리카 투자에 상승세
- Jumia Technologies stock rises following Google’s Africa investment
- Why Jumia Technologies Jumped Over 22% Today
- Alibaba, General Electric lead market cap stock movers on Tuesday
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Jumia Tech 주가, RBC의 등급 상향 조정 후 급등
- Jumia stock soars after RBC upgrades on improving supply chain
- Jumia Technologies AG, 52주 신고가 11.12 USD 기록
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at 11.12 USD
- Jumia Tech 주식, RBC Capital, ’Outperform’으로 상향
- Jumia Technologies stock rating upgraded to Outperform by RBC Capital
- Jumia Technologies AG stock hits 52-week high at $9.36
- Jumia Technologies stock hits 52-week high at 8.68 USD
- Jumia Stock's Momentum Builds - Why The Upside Case Remains (NYSE:JMIA)
- Earnings call transcript: Jumia Tech Q2 2025 sees stock surge 26% on revenue beat
- 3 Supercharged Stocks Flashing Strong Momentum Signals - BioXcel Therapeutics (NASDAQ:BTAI), Jumia Technologies (NYSE:JMIA)
- Why Jumia Technologies Stock Surged 11% Higher Today
- Tesla, Eli Lilly Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Jumia Technologies price target raised to $6.50 from $5.00 at RBC Capital
- RadNet Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Tegna, MeridianLink, Lithium Argentina And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Albemarle (NYSE:ALB)
- Jumia Technologies (JMIA): Axian's Backing And Improved Guidance Add To The Bullish Case
- Exclusive: Jumia CEO Dufay on strong Q2, macro ’hurricanes’, and Axian rumors
- Jumia Technologies AG 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:JMIA)
- Jumia Technologies AG (JMIA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
11.53 12.10
년간 변동
1.60 12.37
- 이전 종가
- 11.91
- 시가
- 11.92
- Bid
- 11.62
- Ask
- 11.92
- 저가
- 11.53
- 고가
- 12.10
- 볼륨
- 3.172 K
- 일일 변동
- -2.43%
- 월 변동
- 44.35%
- 6개월 변동
- 437.96%
- 년간 변동율
- 118.42%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K