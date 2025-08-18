CotaçõesSeções
Moedas / JEPQ
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

57.46 USD 0.05 (0.09%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do JEPQ para hoje mudou para 0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.34 e o mais alto foi 57.50.

Veja a dinâmica do par de moedas JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

JEPQ Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de JEPQ hoje?

Hoje JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) está avaliado em 57.46. O instrumento é negociado dentro de 0.09%, o fechamento de ontem foi 57.41, e o volume de negociação atingiu 7749. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de JEPQ em tempo real.

As ações de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF pagam dividendos?

Atualmente JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF está avaliado em 57.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.66% e USD. Monitore os movimentos de JEPQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de JEPQ?

Você pode comprar ações de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) pelo preço atual 57.46. Ordens geralmente são executadas perto de 57.46 ou 57.76, enquanto 7749 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de JEPQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de JEPQ?

Investir em JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF envolve considerar a faixa anual 44.31 - 58.53 e o preço atual 57.46. Muitos comparam 5.28% e 12.42% antes de enviar ordens em 57.46 ou 57.76. Estude as mudanças diárias de preço de JEPQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?

O maior preço de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) no último ano foi 58.53. As ações oscilaram bastante dentro de 44.31 - 58.53, e a comparação com 57.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?

O menor preço de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) no ano foi 44.31. A comparação com o preço atual 57.46 e 44.31 - 58.53 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de JEPQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de JEPQ?

No passado JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 57.41 e 5.66% após os eventos corporativos.

Faixa diária
57.34 57.50
Faixa anual
44.31 58.53
Fechamento anterior
57.41
Open
57.47
Bid
57.46
Ask
57.76
Low
57.34
High
57.50
Volume
7.749 K
Mudança diária
0.09%
Mudança mensal
5.28%
Mudança de 6 meses
12.42%
Mudança anual
5.66%
