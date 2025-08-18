- Übersicht
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Der Wechselkurs von JEPQ hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.34 bis zu einem Hoch von 57.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JEPQ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von JEPQ heute?
Die Aktie von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) notiert heute bei 57.52. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 57.41 und das Handelsvolumen erreichte 8718. Das Live-Chart von JEPQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie JEPQ Dividenden?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF wird derzeit mit 57.52 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von JEPQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich JEPQ-Aktien?
Sie können Aktien von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) zum aktuellen Kurs von 57.52 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 57.52 oder 57.82 platziert, während 8718 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von JEPQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in JEPQ-Aktien?
Bei einer Investition in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF müssen die jährliche Spanne 44.31 - 58.53 und der aktuelle Kurs 57.52 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 5.39% und 12.54%, bevor sie Orders zu 57.52 oder 57.82 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von JEPQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) im vergangenen Jahr lag bei 58.53. Innerhalb von 44.31 - 58.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 57.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) im Laufe des Jahres betrug 44.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 57.52 und der Spanne 44.31 - 58.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von JEPQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von JEPQ statt?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 57.41 und 5.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 57.41
- Eröffnung
- 57.47
- Bid
- 57.52
- Ask
- 57.82
- Tief
- 57.34
- Hoch
- 57.53
- Volumen
- 8.718 K
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 5.39%
- 6-Monatsänderung
- 12.54%
- Jahresänderung
- 5.77%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8