报价部分
货币 / JEPQ
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

57.41 USD 0.16 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日JEPQ汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点57.35和高点57.51进行交易。

关注JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

JEPQ股票今天的价格是多少？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票今天的定价为57.41。它在0.28%范围内交易，昨天的收盘价为57.25，交易量达到6888。JEPQ的实时价格图表显示了这些更新。

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF目前的价值为57.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.57%和USD。实时查看图表以跟踪JEPQ走势。

如何购买JEPQ股票？

您可以以57.41的当前价格购买JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在57.41或57.71附近，而6888和-0.09%显示市场活动。立即关注JEPQ的实时图表更新。

如何投资JEPQ股票？

投资JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围44.31 - 58.53和当前价格57.41。许多人在以57.41或57.71下订单之前，会比较5.19%和。实时查看JEPQ价格图表，了解每日变化。

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的最高价格是58.53。在44.31 - 58.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的绩效。

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF（JEPQ）的最低价格为44.31。将其与当前的57.41和44.31 - 58.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEPQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JEPQ股票是什么时候拆分的？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.25和5.57%中可见。

日范围
57.35 57.51
年范围
44.31 58.53
前一天收盘价
57.25
开盘价
57.46
卖价
57.41
买价
57.71
最低价
57.35
最高价
57.51
交易量
6.888 K
日变化
0.28%
月变化
5.19%
6个月变化
12.33%
年变化
5.57%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8