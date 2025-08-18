JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
今日JEPQ汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点57.35和高点57.51进行交易。
关注JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JEPQ新闻
- 3 Dividend-Paying ETFs to Double Up on and Buy Even if the S&P 500 Sells Off in October
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- A $500,000 Portfolio That Prints Like $1 Million
- GPIX: You Can Have Your Cake And Eat It Too With This 8% Yield (NASDAQ:GPIX)
- What I Regret About My Dividend Investing Journey
- No Income Without Growth: Betting On QYLG Over JEPQ
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Retirees: 2 Covered Call ETFs For Income And Peace Of Mind
- GPIQ: This ETF Is The Clear Over JEPQ When Using Multiple Criteria
- GPIQ: Nasdaq Income, No Problem (NASDAQ:GPIQ)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- GPIQ: Strong ~10% Distribution Yield Providing Steady Passive Cash Flow (NASDAQ:GPIQ)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- 2 Top ETFs I Can't Wait to Buy More of in My Retirement Account This September
- QQQI: The Right Way To Play The Tech Game (NASDAQ:QQQI)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- Dividend Harvesting Portfolio Week 234: $23,400 Allocated $2,493.46 In Projected Dividends
- Assessing QQA: Total Returns, Drawdowns, And Income Potential (NASDAQ:QQA)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
常见问题解答
JEPQ股票今天的价格是多少？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票今天的定价为57.41。它在0.28%范围内交易，昨天的收盘价为57.25，交易量达到6888。JEPQ的实时价格图表显示了这些更新。
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票是否支付股息？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF目前的价值为57.41。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.57%和USD。实时查看图表以跟踪JEPQ走势。
如何购买JEPQ股票？
您可以以57.41的当前价格购买JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票。订单通常设置在57.41或57.71附近，而6888和-0.09%显示市场活动。立即关注JEPQ的实时图表更新。
如何投资JEPQ股票？
投资JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF需要考虑年度范围44.31 - 58.53和当前价格57.41。许多人在以57.41或57.71下订单之前，会比较5.19%和。实时查看JEPQ价格图表，了解每日变化。
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的最高价格是58.53。在44.31 - 58.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF的绩效。
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF股票的最低价格是多少？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF（JEPQ）的最低价格为44.31。将其与当前的57.41和44.31 - 58.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JEPQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JEPQ股票是什么时候拆分的？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.25和5.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 57.25
- 开盘价
- 57.46
- 卖价
- 57.41
- 买价
- 57.71
- 最低价
- 57.35
- 最高价
- 57.51
- 交易量
- 6.888 K
- 日变化
- 0.28%
- 月变化
- 5.19%
- 6个月变化
- 12.33%
- 年变化
- 5.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8