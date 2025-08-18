- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Le taux de change de JEPQ a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.35 et à un maximum de 57.51.
Suivez la dynamique JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JEPQ Nouvelles
- 3 Dividend-Paying ETFs to Double Up on and Buy Even if the S&P 500 Sells Off in October
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- A $500,000 Portfolio That Prints Like $1 Million
- GPIX: You Can Have Your Cake And Eat It Too With This 8% Yield (NASDAQ:GPIX)
- What I Regret About My Dividend Investing Journey
- No Income Without Growth: Betting On QYLG Over JEPQ
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Retirees: 2 Covered Call ETFs For Income And Peace Of Mind
- GPIQ: This ETF Is The Clear Over JEPQ When Using Multiple Criteria
- GPIQ: Nasdaq Income, No Problem (NASDAQ:GPIQ)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- GPIQ: Strong ~10% Distribution Yield Providing Steady Passive Cash Flow (NASDAQ:GPIQ)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- 2 Top ETFs I Can't Wait to Buy More of in My Retirement Account This September
- QQQI: The Right Way To Play The Tech Game (NASDAQ:QQQI)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- Dividend Harvesting Portfolio Week 234: $23,400 Allocated $2,493.46 In Projected Dividends
- Assessing QQA: Total Returns, Drawdowns, And Income Potential (NASDAQ:QQA)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action JEPQ aujourd'hui ?
L'action JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF est cotée à 57.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 57.25 et son volume d'échange a atteint 6888. Le graphique en temps réel du cours de JEPQ présente ces mises à jour.
L'action JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF est actuellement valorisé à 57.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JEPQ.
Comment acheter des actions JEPQ ?
Vous pouvez acheter des actions JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF au cours actuel de 57.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.41 ou de 57.71, le 6888 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JEPQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action JEPQ ?
Investir dans JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.31 - 58.53 et le prix actuel 57.41. Beaucoup comparent 5.19% et 12.33% avant de passer des ordres à 57.41 ou 57.71. Consultez le graphique du cours de JEPQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF l'année dernière était 58.53. Au cours de 44.31 - 58.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) sur l'année a été 44.31. Sa comparaison avec 57.41 et 44.31 - 58.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JEPQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action JEPQ a-t-elle été divisée ?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.25 et 5.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 57.25
- Ouverture
- 57.46
- Bid
- 57.41
- Ask
- 57.71
- Plus Bas
- 57.35
- Plus Haut
- 57.51
- Volume
- 6.888 K
- Changement quotidien
- 0.28%
- Changement Mensuel
- 5.19%
- Changement à 6 Mois
- 12.33%
- Changement Annuel
- 5.57%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8