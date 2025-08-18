CotationsSections
Devises / JEPQ
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

57.41 USD 0.16 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de JEPQ a changé de 0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.35 et à un maximum de 57.51.

Suivez la dynamique JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action JEPQ aujourd'hui ?

L'action JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF est cotée à 57.41 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.28%, a clôturé hier à 57.25 et son volume d'échange a atteint 6888. Le graphique en temps réel du cours de JEPQ présente ces mises à jour.

L'action JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF verse-t-elle des dividendes ?

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF est actuellement valorisé à 57.41. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de JEPQ.

Comment acheter des actions JEPQ ?

Vous pouvez acheter des actions JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF au cours actuel de 57.41. Les ordres sont généralement placés à proximité de 57.41 ou de 57.71, le 6888 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de JEPQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action JEPQ ?

Investir dans JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 44.31 - 58.53 et le prix actuel 57.41. Beaucoup comparent 5.19% et 12.33% avant de passer des ordres à 57.41 ou 57.71. Consultez le graphique du cours de JEPQ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ?

Le cours le plus élevé de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF l'année dernière était 58.53. Au cours de 44.31 - 58.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 57.25 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ?

Le cours le plus bas de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) sur l'année a été 44.31. Sa comparaison avec 57.41 et 44.31 - 58.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de JEPQ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action JEPQ a-t-elle été divisée ?

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 57.25 et 5.57% après les opérations sur titres.

Range quotidien
57.35 57.51
Range Annuel
44.31 58.53
Clôture Précédente
57.25
Ouverture
57.46
Bid
57.41
Ask
57.71
Plus Bas
57.35
Plus Haut
57.51
Volume
6.888 K
Changement quotidien
0.28%
Changement Mensuel
5.19%
Changement à 6 Mois
12.33%
Changement Annuel
5.57%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8