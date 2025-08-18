КотировкиРазделы
JEPQ
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

57.41 USD 0.16 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JEPQ за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.35, а максимальная — 57.51.

Следите за динамикой JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JEPQ сегодня?

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) сегодня оценивается на уровне 57.41. Инструмент торгуется в пределах 0.28%, вчерашнее закрытие составило 57.25, а торговый объем достиг 6888. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JEPQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 57.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.57% и USD. Отслеживайте движения JEPQ на графике в реальном времени.

Как купить акции JEPQ?

Вы можете купить акции JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) по текущей цене 57.41. Ордера обычно размещаются около 57.41 или 57.71, тогда как 6888 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JEPQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JEPQ?

Инвестирование в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 44.31 - 58.53 и текущей цены 57.41. Многие сравнивают 5.19% и 12.33% перед размещением ордеров на 57.41 или 57.71. Изучайте ежедневные изменения цены JEPQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?

Самая высокая цена JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) за последний год составила 58.53. Акции заметно колебались в пределах 44.31 - 58.53, сравнение с 57.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?

Самая низкая цена JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) за год составила 44.31. Сравнение с текущими 57.41 и 44.31 - 58.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JEPQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JEPQ?

В прошлом JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.25 и 5.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
57.35 57.51
Годовой диапазон
44.31 58.53
Предыдущее закрытие
57.25
Open
57.46
Bid
57.41
Ask
57.71
Low
57.35
High
57.51
Объем
6.888 K
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
5.19%
6-месячное изменение
12.33%
Годовое изменение
5.57%
