- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
Курс JEPQ за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.35, а максимальная — 57.51.
Следите за динамикой JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости JEPQ
- 3 Dividend-Paying ETFs to Double Up on and Buy Even if the S&P 500 Sells Off in October
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- A $500,000 Portfolio That Prints Like $1 Million
- GPIX: You Can Have Your Cake And Eat It Too With This 8% Yield (NASDAQ:GPIX)
- What I Regret About My Dividend Investing Journey
- No Income Without Growth: Betting On QYLG Over JEPQ
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Retirees: 2 Covered Call ETFs For Income And Peace Of Mind
- GPIQ: This ETF Is The Clear Over JEPQ When Using Multiple Criteria
- GPIQ: Nasdaq Income, No Problem (NASDAQ:GPIQ)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- GPIQ: Strong ~10% Distribution Yield Providing Steady Passive Cash Flow (NASDAQ:GPIQ)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- 2 Top ETFs I Can't Wait to Buy More of in My Retirement Account This September
- QQQI: The Right Way To Play The Tech Game (NASDAQ:QQQI)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- Dividend Harvesting Portfolio Week 234: $23,400 Allocated $2,493.46 In Projected Dividends
- Assessing QQA: Total Returns, Drawdowns, And Income Potential (NASDAQ:QQA)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JEPQ сегодня?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) сегодня оценивается на уровне 57.41. Инструмент торгуется в пределах 0.28%, вчерашнее закрытие составило 57.25, а торговый объем достиг 6888. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JEPQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF в настоящее время оценивается в 57.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.57% и USD. Отслеживайте движения JEPQ на графике в реальном времени.
Как купить акции JEPQ?
Вы можете купить акции JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) по текущей цене 57.41. Ордера обычно размещаются около 57.41 или 57.71, тогда как 6888 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JEPQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JEPQ?
Инвестирование в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF предполагает учет годового диапазона 44.31 - 58.53 и текущей цены 57.41. Многие сравнивают 5.19% и 12.33% перед размещением ордеров на 57.41 или 57.71. Изучайте ежедневные изменения цены JEPQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?
Самая высокая цена JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) за последний год составила 58.53. Акции заметно колебались в пределах 44.31 - 58.53, сравнение с 57.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?
Самая низкая цена JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) за год составила 44.31. Сравнение с текущими 57.41 и 44.31 - 58.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JEPQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JEPQ?
В прошлом JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 57.25 и 5.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 57.25
- Open
- 57.46
- Bid
- 57.41
- Ask
- 57.71
- Low
- 57.35
- High
- 57.51
- Объем
- 6.888 K
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 5.19%
- 6-месячное изменение
- 12.33%
- Годовое изменение
- 5.57%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8