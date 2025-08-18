- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
El tipo de cambio de JEPQ de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 57.36, mientras que el máximo ha alcanzado 57.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JEPQ News
- 3 Dividend-Paying ETFs to Double Up on and Buy Even if the S&P 500 Sells Off in October
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- A $500,000 Portfolio That Prints Like $1 Million
- GPIX: You Can Have Your Cake And Eat It Too With This 8% Yield (NASDAQ:GPIX)
- What I Regret About My Dividend Investing Journey
- No Income Without Growth: Betting On QYLG Over JEPQ
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Retirees: 2 Covered Call ETFs For Income And Peace Of Mind
- GPIQ: This ETF Is The Clear Over JEPQ When Using Multiple Criteria
- GPIQ: Nasdaq Income, No Problem (NASDAQ:GPIQ)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- GPIQ: Strong ~10% Distribution Yield Providing Steady Passive Cash Flow (NASDAQ:GPIQ)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- 2 Top ETFs I Can't Wait to Buy More of in My Retirement Account This September
- QQQI: The Right Way To Play The Tech Game (NASDAQ:QQQI)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- Dividend Harvesting Portfolio Week 234: $23,400 Allocated $2,493.46 In Projected Dividends
- Assessing QQA: Total Returns, Drawdowns, And Income Potential (NASDAQ:QQA)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de JEPQ hoy?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) se evalúa hoy en 57.36. El instrumento se negocia dentro de -0.09%; el cierre de ayer ha sido 57.41 y el volumen comercial ha alcanzado 2258. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios JEPQ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF se evalúa actualmente en 57.36. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.48% y USD. Monitoree los movimientos de JEPQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de JEPQ?
Puede comprar acciones de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) al precio actual de 57.36. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 57.36 o 57.66, mientras que 2258 y -0.16% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de JEPQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de JEPQ?
Invertir en JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 44.31 - 58.53 y el precio actual 57.36. Muchos comparan 5.09% y 12.23% antes de colocar órdenes en 57.36 o 57.66. Estudie los cambios diarios de precios de JEPQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?
El precio más alto de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) en el último año ha sido 58.53. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 44.31 - 58.53, una comparación con 57.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?
El precio más bajo de JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) para el año ha sido 44.31. La comparación con los actuales 57.36 y 44.31 - 58.53 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de JEPQ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de JEPQ?
En el pasado, JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 57.41 y 5.48% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 57.41
- Open
- 57.45
- Bid
- 57.36
- Ask
- 57.66
- Low
- 57.36
- High
- 57.47
- Volumen
- 2.258 K
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 5.09%
- Cambio a 6 meses
- 12.23%
- Cambio anual
- 5.48%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8