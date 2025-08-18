- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり57.36の安値と57.47の高値で取引されました。
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JEPQ News
- 3 Dividend-Paying ETFs to Double Up on and Buy Even if the S&P 500 Sells Off in October
- The Renaissance Of Real Estate Is Overblown, Consider IYRI Instead (BATS:IYRI)
- A $500,000 Portfolio That Prints Like $1 Million
- GPIX: You Can Have Your Cake And Eat It Too With This 8% Yield (NASDAQ:GPIX)
- What I Regret About My Dividend Investing Journey
- No Income Without Growth: Betting On QYLG Over JEPQ
- Undercovered Dozen: Applied Digital, Merck, B2Gold And More
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Retirees: 2 Covered Call ETFs For Income And Peace Of Mind
- GPIQ: This ETF Is The Clear Over JEPQ When Using Multiple Criteria
- GPIQ: Nasdaq Income, No Problem (NASDAQ:GPIQ)
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- GPIQ: Strong ~10% Distribution Yield Providing Steady Passive Cash Flow (NASDAQ:GPIQ)
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- QDTE’s 39% Yield: Income Dream Or Investor Nightmare?
- 2 Top ETFs I Can't Wait to Buy More of in My Retirement Account This September
- QQQI: The Right Way To Play The Tech Game (NASDAQ:QQQI)
- How To Invest $100,000 In A Near-Perfect Strategy Portfolio
- The Only Retirement Investing Strategy I Would Trust With My Future
- Dividend Harvesting Portfolio Week 234: $23,400 Allocated $2,493.46 In Projected Dividends
- Assessing QQA: Total Returns, Drawdowns, And Income Potential (NASDAQ:QQA)
- Should You Invest $100,000 In Today's Market?
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
よくあるご質問
JEPQ株の現在の価格は？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株価は本日57.36です。-0.09%内で取引され、前日の終値は57.41、取引量は2258に達しました。JEPQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株は配当を出しますか？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの現在の価格は57.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.48%やUSDにも注目します。JEPQの動きはライブチャートで確認できます。
JEPQ株を買う方法は？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株は現在57.36で購入可能です。注文は通常57.36または57.66付近で行われ、2258や-0.16%が市場の動きを示します。JEPQの最新情報はライブチャートで確認できます。
JEPQ株に投資する方法は？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFへの投資では、年間の値幅44.31 - 58.53と現在の57.36を考慮します。注文は多くの場合57.36や57.66で行われる前に、5.09%や12.23%と比較されます。JEPQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株の最高値は？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの過去1年の最高値は58.53でした。44.31 - 58.53内で株価は大きく変動し、57.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株の最低値は？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF(JEPQ)の年間最安値は44.31でした。現在の57.36や44.31 - 58.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JEPQの動きはライブチャートで確認できます。
JEPQの株式分割はいつ行われましたか？
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.41、5.48%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 57.41
- 始値
- 57.45
- 買値
- 57.36
- 買値
- 57.66
- 安値
- 57.36
- 高値
- 57.47
- 出来高
- 2.258 K
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 5.09%
- 6ヶ月の変化
- 12.23%
- 1年の変化
- 5.48%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8