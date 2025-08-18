クォートセクション
通貨 / JEPQ
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

57.36 USD 0.05 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JEPQの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり57.36の安値と57.47の高値で取引されました。

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

JEPQ株の現在の価格は？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株価は本日57.36です。-0.09%内で取引され、前日の終値は57.41、取引量は2258に達しました。JEPQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株は配当を出しますか？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの現在の価格は57.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.48%やUSDにも注目します。JEPQの動きはライブチャートで確認できます。

JEPQ株を買う方法は？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株は現在57.36で購入可能です。注文は通常57.36または57.66付近で行われ、2258や-0.16%が市場の動きを示します。JEPQの最新情報はライブチャートで確認できます。

JEPQ株に投資する方法は？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFへの投資では、年間の値幅44.31 - 58.53と現在の57.36を考慮します。注文は多くの場合57.36や57.66で行われる前に、5.09%や12.23%と比較されます。JEPQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株の最高値は？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの過去1年の最高値は58.53でした。44.31 - 58.53内で株価は大きく変動し、57.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFの株の最低値は？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF(JEPQ)の年間最安値は44.31でした。現在の57.36や44.31 - 58.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。JEPQの動きはライブチャートで確認できます。

JEPQの株式分割はいつ行われましたか？

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、57.41、5.48%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
57.36 57.47
1年のレンジ
44.31 58.53
以前の終値
57.41
始値
57.45
買値
57.36
買値
57.66
安値
57.36
高値
57.47
出来高
2.258 K
1日の変化
-0.09%
1ヶ月の変化
5.09%
6ヶ月の変化
12.23%
1年の変化
5.48%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8