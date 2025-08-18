QuotazioniSezioni
JEPQ: JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

57.41 USD 0.16 (0.28%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio JEPQ ha avuto una variazione del 0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.35 e ad un massimo di 57.51.

Segui le dinamiche di JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni JEPQ oggi?

Oggi le azioni JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF sono prezzate a 57.41. Viene scambiato all'interno di 0.28%, la chiusura di ieri è stata 57.25 e il volume degli scambi ha raggiunto 6888. Il grafico dei prezzi in tempo reale di JEPQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF pagano dividendi?

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF è attualmente valutato a 57.41. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di JEPQ.

Come acquistare azioni JEPQ?

Puoi acquistare azioni JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF al prezzo attuale di 57.41. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 57.41 o 57.71, mentre 6888 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di JEPQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni JEPQ?

Investire in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 44.31 - 58.53 e il prezzo attuale 57.41. Molti confrontano 5.19% e 12.33% prima di effettuare ordini su 57.41 o 57.71. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di JEPQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?

Il prezzo massimo di JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF nell'ultimo anno è stato 58.53. All'interno di 44.31 - 58.53, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 57.25 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF?

Il prezzo più basso di JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) nel corso dell'anno è stato 44.31. Confrontandolo con gli attuali 57.41 e 44.31 - 58.53 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda JEPQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di JEPQ?

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 57.25 e 5.57%.

Intervallo Giornaliero
57.35 57.51
Intervallo Annuale
44.31 58.53
Chiusura Precedente
57.25
Apertura
57.46
Bid
57.41
Ask
57.71
Minimo
57.35
Massimo
57.51
Volume
6.888 K
Variazione giornaliera
0.28%
Variazione Mensile
5.19%
Variazione Semestrale
12.33%
Variazione Annuale
5.57%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8