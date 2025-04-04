CotaçõesSeções
IXJ: iShares Global Healthcare ETF

92.64 USD 1.03 (1.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IXJ para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 91.99 e o mais alto foi 93.31.

Veja a dinâmica do par de moedas iShares Global Healthcare ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IXJ hoje?

Hoje iShares Global Healthcare ETF (IXJ) está avaliado em 92.64. O instrumento é negociado dentro de 91.99 - 93.31, o fechamento de ontem foi 91.61, e o volume de negociação atingiu 455. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IXJ em tempo real.

As ações de iShares Global Healthcare ETF pagam dividendos?

Atualmente iShares Global Healthcare ETF está avaliado em 92.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.34% e USD. Monitore os movimentos de IXJ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IXJ?

Você pode comprar ações de iShares Global Healthcare ETF (IXJ) pelo preço atual 92.64. Ordens geralmente são executadas perto de 92.64 ou 92.94, enquanto 455 e 0.53% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IXJ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IXJ?

Investir em iShares Global Healthcare ETF envolve considerar a faixa anual 80.68 - 94.63 e o preço atual 92.64. Muitos comparam 3.54% e 4.38% antes de enviar ordens em 92.64 ou 92.94. Estude as mudanças diárias de preço de IXJ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações iShares Global Healthcare ETF?

O maior preço de iShares Global Healthcare ETF (IXJ) no último ano foi 94.63. As ações oscilaram bastante dentro de 80.68 - 94.63, e a comparação com 91.61 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Global Healthcare ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações iShares Global Healthcare ETF?

O menor preço de iShares Global Healthcare ETF (IXJ) no ano foi 80.68. A comparação com o preço atual 92.64 e 80.68 - 94.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IXJ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IXJ?

No passado iShares Global Healthcare ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 91.61 e -1.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
91.99 93.31
Faixa anual
80.68 94.63
Fechamento anterior
91.61
Open
92.15
Bid
92.64
Ask
92.94
Low
91.99
High
93.31
Volume
455
Mudança diária
1.12%
Mudança mensal
3.54%
Mudança de 6 meses
4.38%
Mudança anual
-1.34%
04 outubro, sábado