IXJ: iShares Global Healthcare ETF

92.64 USD 1.03 (1.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IXJ за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.99, а максимальная — 93.31.

Следите за динамикой iShares Global Healthcare ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IXJ сегодня?

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) сегодня оценивается на уровне 92.64. Инструмент торгуется в пределах 91.99 - 93.31, вчерашнее закрытие составило 91.61, а торговый объем достиг 455. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Healthcare ETF?

iShares Global Healthcare ETF в настоящее время оценивается в 92.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.34% и USD. Отслеживайте движения IXJ на графике в реальном времени.

Как купить акции IXJ?

Вы можете купить акции iShares Global Healthcare ETF (IXJ) по текущей цене 92.64. Ордера обычно размещаются около 92.64 или 92.94, тогда как 455 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IXJ?

Инвестирование в iShares Global Healthcare ETF предполагает учет годового диапазона 80.68 - 94.63 и текущей цены 92.64. Многие сравнивают 3.54% и 4.38% перед размещением ордеров на 92.64 или 92.94. Изучайте ежедневные изменения цены IXJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Healthcare ETF?

Самая высокая цена iShares Global Healthcare ETF (IXJ) за последний год составила 94.63. Акции заметно колебались в пределах 80.68 - 94.63, сравнение с 91.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Healthcare ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Healthcare ETF?

Самая низкая цена iShares Global Healthcare ETF (IXJ) за год составила 80.68. Сравнение с текущими 92.64 и 80.68 - 94.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IXJ?

В прошлом iShares Global Healthcare ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.61 и -1.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
91.99 93.31
Годовой диапазон
80.68 94.63
Предыдущее закрытие
91.61
Open
92.15
Bid
92.64
Ask
92.94
Low
91.99
High
93.31
Объем
455
Дневное изменение
1.12%
Месячное изменение
3.54%
6-месячное изменение
4.38%
Годовое изменение
-1.34%
04 октября, суббота