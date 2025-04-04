- Обзор рынка
IXJ: iShares Global Healthcare ETF
Курс IXJ за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.99, а максимальная — 93.31.
Следите за динамикой iShares Global Healthcare ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IXJ
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IXJ сегодня?
iShares Global Healthcare ETF (IXJ) сегодня оценивается на уровне 92.64. Инструмент торгуется в пределах 91.99 - 93.31, вчерашнее закрытие составило 91.61, а торговый объем достиг 455. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IXJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Global Healthcare ETF?
iShares Global Healthcare ETF в настоящее время оценивается в 92.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.34% и USD. Отслеживайте движения IXJ на графике в реальном времени.
Как купить акции IXJ?
Вы можете купить акции iShares Global Healthcare ETF (IXJ) по текущей цене 92.64. Ордера обычно размещаются около 92.64 или 92.94, тогда как 455 и 0.53% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IXJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IXJ?
Инвестирование в iShares Global Healthcare ETF предполагает учет годового диапазона 80.68 - 94.63 и текущей цены 92.64. Многие сравнивают 3.54% и 4.38% перед размещением ордеров на 92.64 или 92.94. Изучайте ежедневные изменения цены IXJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Global Healthcare ETF?
Самая высокая цена iShares Global Healthcare ETF (IXJ) за последний год составила 94.63. Акции заметно колебались в пределах 80.68 - 94.63, сравнение с 91.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Global Healthcare ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Global Healthcare ETF?
Самая низкая цена iShares Global Healthcare ETF (IXJ) за год составила 80.68. Сравнение с текущими 92.64 и 80.68 - 94.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IXJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IXJ?
В прошлом iShares Global Healthcare ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 91.61 и -1.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 91.61
- Open
- 92.15
- Bid
- 92.64
- Ask
- 92.94
- Low
- 91.99
- High
- 93.31
- Объем
- 455
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 3.54%
- 6-месячное изменение
- 4.38%
- Годовое изменение
- -1.34%