IXJ: iShares Global Healthcare ETF

91.69 USD 3.00 (3.38%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IXJ ha avuto una variazione del 3.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.47 e ad un massimo di 91.82.

Segui le dinamiche di iShares Global Healthcare ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IXJ oggi?

Oggi le azioni iShares Global Healthcare ETF sono prezzate a 91.69. Viene scambiato all'interno di 3.38%, la chiusura di ieri è stata 88.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 623. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IXJ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Global Healthcare ETF pagano dividendi?

iShares Global Healthcare ETF è attualmente valutato a 91.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IXJ.

Come acquistare azioni IXJ?

Puoi acquistare azioni iShares Global Healthcare ETF al prezzo attuale di 91.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 91.69 o 91.99, mentre 623 e 2.48% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IXJ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IXJ?

Investire in iShares Global Healthcare ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.68 - 94.63 e il prezzo attuale 91.69. Molti confrontano 2.48% e 3.31% prima di effettuare ordini su 91.69 o 91.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IXJ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Global Healthcare ETF?

Il prezzo massimo di iShares Global Healthcare ETF nell'ultimo anno è stato 94.63. All'interno di 80.68 - 94.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 88.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Global Healthcare ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Global Healthcare ETF?

Il prezzo più basso di iShares Global Healthcare ETF (IXJ) nel corso dell'anno è stato 80.68. Confrontandolo con gli attuali 91.69 e 80.68 - 94.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IXJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IXJ?

iShares Global Healthcare ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 88.69 e -2.35%.

Intervallo Giornaliero
89.47 91.82
Intervallo Annuale
80.68 94.63
Chiusura Precedente
88.69
Apertura
89.47
Bid
91.69
Ask
91.99
Minimo
89.47
Massimo
91.82
Volume
623
Variazione giornaliera
3.38%
Variazione Mensile
2.48%
Variazione Semestrale
3.31%
Variazione Annuale
-2.35%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M