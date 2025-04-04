- Panoramica
IXJ: iShares Global Healthcare ETF
Il tasso di cambio IXJ ha avuto una variazione del 3.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.47 e ad un massimo di 91.82.
Segui le dinamiche di iShares Global Healthcare ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXJ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IXJ oggi?
Oggi le azioni iShares Global Healthcare ETF sono prezzate a 91.69. Viene scambiato all'interno di 3.38%, la chiusura di ieri è stata 88.69 e il volume degli scambi ha raggiunto 623. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IXJ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Global Healthcare ETF pagano dividendi?
iShares Global Healthcare ETF è attualmente valutato a 91.69. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IXJ.
Come acquistare azioni IXJ?
Puoi acquistare azioni iShares Global Healthcare ETF al prezzo attuale di 91.69. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 91.69 o 91.99, mentre 623 e 2.48% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IXJ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IXJ?
Investire in iShares Global Healthcare ETF implica considerare l'intervallo annuale 80.68 - 94.63 e il prezzo attuale 91.69. Molti confrontano 2.48% e 3.31% prima di effettuare ordini su 91.69 o 91.99. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IXJ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Global Healthcare ETF?
Il prezzo massimo di iShares Global Healthcare ETF nell'ultimo anno è stato 94.63. All'interno di 80.68 - 94.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 88.69 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Global Healthcare ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Global Healthcare ETF?
Il prezzo più basso di iShares Global Healthcare ETF (IXJ) nel corso dell'anno è stato 80.68. Confrontandolo con gli attuali 91.69 e 80.68 - 94.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IXJ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IXJ?
iShares Global Healthcare ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 88.69 e -2.35%.
- Chiusura Precedente
- 88.69
- Apertura
- 89.47
- Bid
- 91.69
- Ask
- 91.99
- Minimo
- 89.47
- Massimo
- 91.82
- Volume
- 623
- Variazione giornaliera
- 3.38%
- Variazione Mensile
- 2.48%
- Variazione Semestrale
- 3.31%
- Variazione Annuale
- -2.35%
- Agire
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M