IXJ: iShares Global Healthcare ETF
IXJの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり91.99の安値と93.31の高値で取引されました。
iShares Global Healthcare ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IXJ News
よくあるご質問
IXJ株の現在の価格は？
iShares Global Healthcare ETFの株価は本日92.64です。91.99 - 93.31内で取引され、前日の終値は91.61、取引量は455に達しました。IXJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Global Healthcare ETFの株は配当を出しますか？
iShares Global Healthcare ETFの現在の価格は92.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.34%やUSDにも注目します。IXJの動きはライブチャートで確認できます。
IXJ株を買う方法は？
iShares Global Healthcare ETFの株は現在92.64で購入可能です。注文は通常92.64または92.94付近で行われ、455や0.53%が市場の動きを示します。IXJの最新情報はライブチャートで確認できます。
IXJ株に投資する方法は？
iShares Global Healthcare ETFへの投資では、年間の値幅80.68 - 94.63と現在の92.64を考慮します。注文は多くの場合92.64や92.94で行われる前に、3.54%や4.38%と比較されます。IXJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Global Healthcare ETFの株の最高値は？
iShares Global Healthcare ETFの過去1年の最高値は94.63でした。80.68 - 94.63内で株価は大きく変動し、91.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Healthcare ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Global Healthcare ETFの株の最低値は？
iShares Global Healthcare ETF(IXJ)の年間最安値は80.68でした。現在の92.64や80.68 - 94.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXJの動きはライブチャートで確認できます。
IXJの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Global Healthcare ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、91.61、-1.34%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 91.61
- 始値
- 92.15
- 買値
- 92.64
- 買値
- 92.94
- 安値
- 91.99
- 高値
- 93.31
- 出来高
- 455
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- 3.54%
- 6ヶ月の変化
- 4.38%
- 1年の変化
- -1.34%