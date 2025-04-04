クォートセクション
IXJ: iShares Global Healthcare ETF

92.64 USD 1.03 (1.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IXJの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり91.99の安値と93.31の高値で取引されました。

iShares Global Healthcare ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IXJ株の現在の価格は？

iShares Global Healthcare ETFの株価は本日92.64です。91.99 - 93.31内で取引され、前日の終値は91.61、取引量は455に達しました。IXJのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Global Healthcare ETFの株は配当を出しますか？

iShares Global Healthcare ETFの現在の価格は92.64です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.34%やUSDにも注目します。IXJの動きはライブチャートで確認できます。

IXJ株を買う方法は？

iShares Global Healthcare ETFの株は現在92.64で購入可能です。注文は通常92.64または92.94付近で行われ、455や0.53%が市場の動きを示します。IXJの最新情報はライブチャートで確認できます。

IXJ株に投資する方法は？

iShares Global Healthcare ETFへの投資では、年間の値幅80.68 - 94.63と現在の92.64を考慮します。注文は多くの場合92.64や92.94で行われる前に、3.54%や4.38%と比較されます。IXJの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Global Healthcare ETFの株の最高値は？

iShares Global Healthcare ETFの過去1年の最高値は94.63でした。80.68 - 94.63内で株価は大きく変動し、91.61と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Global Healthcare ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Global Healthcare ETFの株の最低値は？

iShares Global Healthcare ETF(IXJ)の年間最安値は80.68でした。現在の92.64や80.68 - 94.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IXJの動きはライブチャートで確認できます。

IXJの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Global Healthcare ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、91.61、-1.34%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
91.99 93.31
1年のレンジ
80.68 94.63
以前の終値
91.61
始値
92.15
買値
92.64
買値
92.94
安値
91.99
高値
93.31
出来高
455
1日の変化
1.12%
1ヶ月の変化
3.54%
6ヶ月の変化
4.38%
1年の変化
-1.34%
04 10月, 土曜日