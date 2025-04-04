CotationsSections
Devises / IXJ
Retour à Actions

IXJ: iShares Global Healthcare ETF

91.69 USD 3.00 (3.38%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IXJ a changé de 3.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.47 et à un maximum de 91.82.

Suivez la dynamique iShares Global Healthcare ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IXJ Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IXJ aujourd'hui ?

L'action iShares Global Healthcare ETF est cotée à 91.69 aujourd'hui. Elle se négocie dans 3.38%, a clôturé hier à 88.69 et son volume d'échange a atteint 623. Le graphique en temps réel du cours de IXJ présente ces mises à jour.

L'action iShares Global Healthcare ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Global Healthcare ETF est actuellement valorisé à 91.69. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IXJ.

Comment acheter des actions IXJ ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Global Healthcare ETF au cours actuel de 91.69. Les ordres sont généralement placés à proximité de 91.69 ou de 91.99, le 623 et le 2.48% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IXJ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IXJ ?

Investir dans iShares Global Healthcare ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 80.68 - 94.63 et le prix actuel 91.69. Beaucoup comparent 2.48% et 3.31% avant de passer des ordres à 91.69 ou 91.99. Consultez le graphique du cours de IXJ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Global Healthcare ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Global Healthcare ETF l'année dernière était 94.63. Au cours de 80.68 - 94.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 88.69 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Global Healthcare ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Global Healthcare ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Global Healthcare ETF (IXJ) sur l'année a été 80.68. Sa comparaison avec 91.69 et 80.68 - 94.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IXJ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IXJ a-t-elle été divisée ?

iShares Global Healthcare ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 88.69 et -2.35% après les opérations sur titres.

Range quotidien
89.47 91.82
Range Annuel
80.68 94.63
Clôture Précédente
88.69
Ouverture
89.47
Bid
91.69
Ask
91.99
Plus Bas
89.47
Plus Haut
91.82
Volume
623
Changement quotidien
3.38%
Changement Mensuel
2.48%
Changement à 6 Mois
3.31%
Changement Annuel
-2.35%
01 octobre, mercredi
12:15
USD
ADP Variation de l’Emploi Non-Agricole
Act
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Fabrication de PMI de Markit
Act
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Dépenses de Construction m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI manufacturier ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Prix manufacturiers payés
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M