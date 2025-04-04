CotizacionesSecciones
Divisas / IXJ
Volver a Acciones

IXJ: iShares Global Healthcare ETF

92.64 USD 1.03 (1.12%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IXJ de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 91.99, mientras que el máximo ha alcanzado 93.31.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Global Healthcare ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IXJ News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IXJ hoy?

iShares Global Healthcare ETF (IXJ) se evalúa hoy en 92.64. El instrumento se negocia dentro de 91.99 - 93.31; el cierre de ayer ha sido 91.61 y el volumen comercial ha alcanzado 455. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IXJ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Global Healthcare ETF?

iShares Global Healthcare ETF se evalúa actualmente en 92.64. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.34% y USD. Monitoree los movimientos de IXJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IXJ?

Puede comprar acciones de iShares Global Healthcare ETF (IXJ) al precio actual de 92.64. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 92.64 o 92.94, mientras que 455 y 0.53% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IXJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IXJ?

Invertir en iShares Global Healthcare ETF implica tener en cuenta el rango anual 80.68 - 94.63 y el precio actual 92.64. Muchos comparan 3.54% y 4.38% antes de colocar órdenes en 92.64 o 92.94. Estudie los cambios diarios de precios de IXJ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Global Healthcare ETF?

El precio más alto de iShares Global Healthcare ETF (IXJ) en el último año ha sido 94.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 80.68 - 94.63, una comparación con 91.61 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Global Healthcare ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Global Healthcare ETF?

El precio más bajo de iShares Global Healthcare ETF (IXJ) para el año ha sido 80.68. La comparación con los actuales 92.64 y 80.68 - 94.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IXJ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IXJ?

En el pasado, iShares Global Healthcare ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 91.61 y -1.34% después de las acciones corporativas.

Rango diario
91.99 93.31
Rango anual
80.68 94.63
Cierres anteriores
91.61
Open
92.15
Bid
92.64
Ask
92.94
Low
91.99
High
93.31
Volumen
455
Cambio diario
1.12%
Cambio mensual
3.54%
Cambio a 6 meses
4.38%
Cambio anual
-1.34%
04 octubre, sábado