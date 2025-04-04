IXJ: iShares Global Healthcare ETF
今日IXJ汇率已更改1.12%。当日，交易品种以低点91.99和高点93.31进行交易。
关注iShares Global Healthcare ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IXJ股票今天的价格是多少？
iShares Global Healthcare ETF股票今天的定价为92.64。它在91.99 - 93.31范围内交易，昨天的收盘价为91.61，交易量达到455。IXJ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Global Healthcare ETF股票是否支付股息？
iShares Global Healthcare ETF目前的价值为92.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.34%和USD。实时查看图表以跟踪IXJ走势。
如何购买IXJ股票？
您可以以92.64的当前价格购买iShares Global Healthcare ETF股票。订单通常设置在92.64或92.94附近，而455和0.53%显示市场活动。立即关注IXJ的实时图表更新。
如何投资IXJ股票？
投资iShares Global Healthcare ETF需要考虑年度范围80.68 - 94.63和当前价格92.64。许多人在以92.64或92.94下订单之前，会比较3.54%和。实时查看IXJ价格图表，了解每日变化。
iShares Global Healthcare ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Global Healthcare ETF的最高价格是94.63。在80.68 - 94.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Healthcare ETF的绩效。
iShares Global Healthcare ETF股票的最低价格是多少？
iShares Global Healthcare ETF（IXJ）的最低价格为80.68。将其与当前的92.64和80.68 - 94.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IXJ股票是什么时候拆分的？
iShares Global Healthcare ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.61和-1.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 91.61
- 开盘价
- 92.15
- 卖价
- 92.64
- 买价
- 92.94
- 最低价
- 91.99
- 最高价
- 93.31
- 交易量
- 455
- 日变化
- 1.12%
- 月变化
- 3.54%
- 6个月变化
- 4.38%
- 年变化
- -1.34%