IXJ: iShares Global Healthcare ETF

92.64 USD 1.03 (1.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IXJ汇率已更改1.12%。当日，交易品种以低点91.99和高点93.31进行交易。

关注iShares Global Healthcare ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IXJ股票今天的价格是多少？

iShares Global Healthcare ETF股票今天的定价为92.64。它在91.99 - 93.31范围内交易，昨天的收盘价为91.61，交易量达到455。IXJ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Global Healthcare ETF股票是否支付股息？

iShares Global Healthcare ETF目前的价值为92.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.34%和USD。实时查看图表以跟踪IXJ走势。

如何购买IXJ股票？

您可以以92.64的当前价格购买iShares Global Healthcare ETF股票。订单通常设置在92.64或92.94附近，而455和0.53%显示市场活动。立即关注IXJ的实时图表更新。

如何投资IXJ股票？

投资iShares Global Healthcare ETF需要考虑年度范围80.68 - 94.63和当前价格92.64。许多人在以92.64或92.94下订单之前，会比较3.54%和。实时查看IXJ价格图表，了解每日变化。

iShares Global Healthcare ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Global Healthcare ETF的最高价格是94.63。在80.68 - 94.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Global Healthcare ETF的绩效。

iShares Global Healthcare ETF股票的最低价格是多少？

iShares Global Healthcare ETF（IXJ）的最低价格为80.68。将其与当前的92.64和80.68 - 94.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IXJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IXJ股票是什么时候拆分的？

iShares Global Healthcare ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、91.61和-1.34%中可见。

日范围
91.99 93.31
年范围
80.68 94.63
前一天收盘价
91.61
开盘价
92.15
卖价
92.64
买价
92.94
最低价
91.99
最高价
93.31
交易量
455
日变化
1.12%
月变化
3.54%
6个月变化
4.38%
年变化
-1.34%
04 十月, 星期六