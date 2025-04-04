- Übersicht
IXJ: iShares Global Healthcare ETF
Der Wechselkurs von IXJ hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.99 bis zu einem Hoch von 93.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Global Healthcare ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IXJ News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IXJ heute?
Die Aktie von iShares Global Healthcare ETF (IXJ) notiert heute bei 92.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 91.99 - 93.31 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 91.61 und das Handelsvolumen erreichte 455. Das Live-Chart von IXJ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IXJ Dividenden?
iShares Global Healthcare ETF wird derzeit mit 92.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IXJ zu verfolgen.
Wie kaufe ich IXJ-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Global Healthcare ETF (IXJ) zum aktuellen Kurs von 92.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 92.64 oder 92.94 platziert, während 455 und 0.53% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IXJ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IXJ-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Global Healthcare ETF müssen die jährliche Spanne 80.68 - 94.63 und der aktuelle Kurs 92.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.54% und 4.38%, bevor sie Orders zu 92.64 oder 92.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IXJ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Global Healthcare ETF?
Der höchste Kurs von iShares Global Healthcare ETF (IXJ) im vergangenen Jahr lag bei 94.63. Innerhalb von 80.68 - 94.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 91.61 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Global Healthcare ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Global Healthcare ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Global Healthcare ETF (IXJ) im Laufe des Jahres betrug 80.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 92.64 und der Spanne 80.68 - 94.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IXJ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IXJ statt?
iShares Global Healthcare ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 91.61 und -1.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 91.61
- Eröffnung
- 92.15
- Bid
- 92.64
- Ask
- 92.94
- Tief
- 91.99
- Hoch
- 93.31
- Volumen
- 455
- Tagesänderung
- 1.12%
- Monatsänderung
- 3.54%
- 6-Monatsänderung
- 4.38%
- Jahresänderung
- -1.34%