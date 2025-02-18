Moedas / IRET
IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF
19.32 USD 0.14 (0.73%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IRET para hoje mudou para 0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.32 e o mais alto foi 19.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
19.32 19.32
Faixa anual
16.89 22.74
- Fechamento anterior
- 19.18
- Open
- 19.32
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Low
- 19.32
- High
- 19.32
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.73%
- Mudança mensal
- -0.57%
- Mudança de 6 meses
- -1.58%
- Mudança anual
- -15.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh