Dövizler / IRET
IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF
19.32 USD 0.14 (0.73%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IRET fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.32 ve Yüksek fiyatı olarak 19.32 aralığında işlem gördü.
Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
19.32 19.32
Yıllık aralık
16.89 22.74
- Önceki kapanış
- 19.18
- Açılış
- 19.32
- Satış
- 19.32
- Alış
- 19.62
- Düşük
- 19.32
- Yüksek
- 19.32
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.73%
- Aylık değişim
- -0.57%
- 6 aylık değişim
- -1.58%
- Yıllık değişim
- -15.04%
21 Eylül, Pazar