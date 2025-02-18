Валюты / IRET
IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF
19.32 USD 0.14 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRET за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.32, а максимальная — 19.32.
Следите за динамикой Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.32 19.32
Годовой диапазон
16.89 22.74
- Предыдущее закрытие
- 19.18
- Open
- 19.32
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Low
- 19.32
- High
- 19.32
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- -0.57%
- 6-месячное изменение
- -1.58%
- Годовое изменение
- -15.04%
