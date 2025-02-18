КотировкиРазделы
IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

19.32 USD 0.14 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IRET за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.32, а максимальная — 19.32.

Дневной диапазон
19.32 19.32
Годовой диапазон
16.89 22.74
Предыдущее закрытие
19.18
Open
19.32
Bid
19.32
Ask
19.62
Low
19.32
High
19.32
Объем
1
Дневное изменение
0.73%
Месячное изменение
-0.57%
6-месячное изменение
-1.58%
Годовое изменение
-15.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.