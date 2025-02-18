Währungen / IRET
IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF
19.32 USD 0.14 (0.73%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRET hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.32 bis zu einem Hoch von 19.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
IRET News
Tagesspanne
19.32 19.32
Jahresspanne
16.89 22.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.18
- Eröffnung
- 19.32
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Tief
- 19.32
- Hoch
- 19.32
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- -0.57%
- 6-Monatsänderung
- -1.58%
- Jahresänderung
- -15.04%
