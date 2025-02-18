시세섹션
통화 / IRET
주식로 돌아가기

IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

19.32 USD 0.14 (0.73%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

IRET 환율이 오늘 0.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.32이고 고가는 19.32이었습니다.

Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IRET News

일일 변동 비율
19.32 19.32
년간 변동
16.89 22.74
이전 종가
19.18
시가
19.32
Bid
19.32
Ask
19.62
저가
19.32
고가
19.32
볼륨
1
일일 변동
0.73%
월 변동
-0.57%
6개월 변동
-1.58%
년간 변동율
-15.04%
20 9월, 토요일