Valute / IRET
IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF
19.32 USD 0.14 (0.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IRET ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.32 e ad un massimo di 19.32.
Segui le dinamiche di Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IRET News
Intervallo Giornaliero
19.32 19.32
Intervallo Annuale
16.89 22.74
- Chiusura Precedente
- 19.18
- Apertura
- 19.32
- Bid
- 19.32
- Ask
- 19.62
- Minimo
- 19.32
- Massimo
- 19.32
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.73%
- Variazione Mensile
- -0.57%
- Variazione Semestrale
- -1.58%
- Variazione Annuale
- -15.04%
21 settembre, domenica