QuotazioniSezioni
Valute / IRET
Tornare a Azioni

IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

19.32 USD 0.14 (0.73%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IRET ha avuto una variazione del 0.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.32 e ad un massimo di 19.32.

Segui le dinamiche di Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IRET News

Intervallo Giornaliero
19.32 19.32
Intervallo Annuale
16.89 22.74
Chiusura Precedente
19.18
Apertura
19.32
Bid
19.32
Ask
19.62
Minimo
19.32
Massimo
19.32
Volume
1
Variazione giornaliera
0.73%
Variazione Mensile
-0.57%
Variazione Semestrale
-1.58%
Variazione Annuale
-15.04%
21 settembre, domenica