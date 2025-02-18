CotizacionesSecciones
IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF

19.32 USD 0.14 (0.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IRET de hoy ha cambiado un 0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.32, mientras que el máximo ha alcanzado 19.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
19.32 19.32
Rango anual
16.89 22.74
Cierres anteriores
19.18
Open
19.32
Bid
19.32
Ask
19.62
Low
19.32
High
19.32
Volumen
1
Cambio diario
0.73%
Cambio mensual
-0.57%
Cambio a 6 meses
-1.58%
Cambio anual
-15.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B