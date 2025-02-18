货币 / IRET
IRET: Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF
19.32 USD 0.14 (0.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IRET汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点19.32和高点19.32进行交易。
关注Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
19.32 19.32
年范围
16.89 22.74
- 前一天收盘价
- 19.18
- 开盘价
- 19.32
- 卖价
- 19.32
- 买价
- 19.62
- 最低价
- 19.32
- 最高价
- 19.32
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- -0.57%
- 6个月变化
- -1.58%
- 年变化
- -15.04%
