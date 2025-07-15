- Visão do mercado
IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF
A taxa do IGM para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 126.65 e o mais alto foi 128.15.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Expanded Tech Sector ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IGM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IGM hoje?
Hoje iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) está avaliado em 126.99. O instrumento é negociado dentro de 126.65 - 128.15, o fechamento de ontem foi 127.68, e o volume de negociação atingiu 456. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IGM em tempo real.
As ações de iShares Expanded Tech Sector ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Expanded Tech Sector ETF está avaliado em 126.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 32.77% e USD. Monitore os movimentos de IGM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IGM?
Você pode comprar ações de iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) pelo preço atual 126.99. Ordens geralmente são executadas perto de 126.99 ou 127.29, enquanto 456 e -0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IGM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IGM?
Investir em iShares Expanded Tech Sector ETF envolve considerar a faixa anual 76.34 - 128.15 e o preço atual 126.99. Muitos comparam 1.39% e 33.67% antes de enviar ordens em 126.99 ou 127.29. Estude as mudanças diárias de preço de IGM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações iShares Expanded Tech Sector ETF?
O maior preço de iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) no último ano foi 128.15. As ações oscilaram bastante dentro de 76.34 - 128.15, e a comparação com 127.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Expanded Tech Sector ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações iShares Expanded Tech Sector ETF?
O menor preço de iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) no ano foi 76.34. A comparação com o preço atual 126.99 e 76.34 - 128.15 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IGM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IGM?
No passado iShares Expanded Tech Sector ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 127.68 e 32.77% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 127.68
- Open
- 127.90
- Bid
- 126.99
- Ask
- 127.29
- Low
- 126.65
- High
- 128.15
- Volume
- 456
- Mudança diária
- -0.54%
- Mudança mensal
- 1.39%
- Mudança de 6 meses
- 33.67%
- Mudança anual
- 32.77%