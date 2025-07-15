- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF
Курс IGM за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.65, а максимальная — 128.15.
Следите за динамикой iShares Expanded Tech Sector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IGM
- Dot-Com Bubble Clone Or Bull Market? Get Ready For 1999-Style Market Melt-Up, Warns Fidelity's Timmer As He Notes 'Juicy' Similarities - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- XLK: No Reason To Sell A Stake In Tech, More Gains Are Ahead (NYSEARCA:XLK)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Should You Invest in the iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Earnings call transcript: IGM Financial Q2 2025 reports record earnings
- IGM Financial Q2 2025 slides: Adjusted EPS up 15.1%, AUM&A reaches record $521.1B
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IGM сегодня?
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) сегодня оценивается на уровне 126.99. Инструмент торгуется в пределах 126.65 - 128.15, вчерашнее закрытие составило 127.68, а торговый объем достиг 456. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Expanded Tech Sector ETF?
iShares Expanded Tech Sector ETF в настоящее время оценивается в 126.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.77% и USD. Отслеживайте движения IGM на графике в реальном времени.
Как купить акции IGM?
Вы можете купить акции iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) по текущей цене 126.99. Ордера обычно размещаются около 126.99 или 127.29, тогда как 456 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IGM?
Инвестирование в iShares Expanded Tech Sector ETF предполагает учет годового диапазона 76.34 - 128.15 и текущей цены 126.99. Многие сравнивают 1.39% и 33.67% перед размещением ордеров на 126.99 или 127.29. Изучайте ежедневные изменения цены IGM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Expanded Tech Sector ETF?
Самая высокая цена iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) за последний год составила 128.15. Акции заметно колебались в пределах 76.34 - 128.15, сравнение с 127.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Expanded Tech Sector ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Expanded Tech Sector ETF?
Самая низкая цена iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) за год составила 76.34. Сравнение с текущими 126.99 и 76.34 - 128.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IGM?
В прошлом iShares Expanded Tech Sector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 127.68 и 32.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 127.68
- Open
- 127.90
- Bid
- 126.99
- Ask
- 127.29
- Low
- 126.65
- High
- 128.15
- Объем
- 456
- Дневное изменение
- -0.54%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 33.67%
- Годовое изменение
- 32.77%