КотировкиРазделы
Валюты / IGM
Назад в Рынок акций США

IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF

126.99 USD 0.69 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IGM за сегодня изменился на -0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 126.65, а максимальная — 128.15.

Следите за динамикой iShares Expanded Tech Sector ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IGM

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IGM сегодня?

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) сегодня оценивается на уровне 126.99. Инструмент торгуется в пределах 126.65 - 128.15, вчерашнее закрытие составило 127.68, а торговый объем достиг 456. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IGM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Expanded Tech Sector ETF?

iShares Expanded Tech Sector ETF в настоящее время оценивается в 126.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 32.77% и USD. Отслеживайте движения IGM на графике в реальном времени.

Как купить акции IGM?

Вы можете купить акции iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) по текущей цене 126.99. Ордера обычно размещаются около 126.99 или 127.29, тогда как 456 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IGM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IGM?

Инвестирование в iShares Expanded Tech Sector ETF предполагает учет годового диапазона 76.34 - 128.15 и текущей цены 126.99. Многие сравнивают 1.39% и 33.67% перед размещением ордеров на 126.99 или 127.29. Изучайте ежедневные изменения цены IGM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Expanded Tech Sector ETF?

Самая высокая цена iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) за последний год составила 128.15. Акции заметно колебались в пределах 76.34 - 128.15, сравнение с 127.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Expanded Tech Sector ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Expanded Tech Sector ETF?

Самая низкая цена iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) за год составила 76.34. Сравнение с текущими 126.99 и 76.34 - 128.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IGM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IGM?

В прошлом iShares Expanded Tech Sector ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 127.68 и 32.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
126.65 128.15
Годовой диапазон
76.34 128.15
Предыдущее закрытие
127.68
Open
127.90
Bid
126.99
Ask
127.29
Low
126.65
High
128.15
Объем
456
Дневное изменение
-0.54%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
33.67%
Годовое изменение
32.77%
04 октября, суббота