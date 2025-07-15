- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF
Il tasso di cambio IGM ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 127.48 e ad un massimo di 128.15.
Segui le dinamiche di iShares Expanded Tech Sector ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IGM News
- Dot-Com Bubble Clone Or Bull Market? Get Ready For 1999-Style Market Melt-Up, Warns Fidelity's Timmer As He Notes 'Juicy' Similarities - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Equity Sector Rotation Chartbook, September 2025 - Running Hot And Narrow
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- XLK: No Reason To Sell A Stake In Tech, More Gains Are Ahead (NYSEARCA:XLK)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Should You Invest in the iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM)?
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Strategy Shift In The Markets As Tech Stock Rally Takes A Pause
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- U.S. Investor Risk Aversion Returns, Expectations Of Losses Deepen In August
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Retail Investors Boost U.S. Equity Buying, Institutions Slow Stock Selling In July
- Is It Too Late To Buy Technology?
- Earnings call transcript: IGM Financial Q2 2025 reports record earnings
- IGM Financial Q2 2025 slides: Adjusted EPS up 15.1%, AUM&A reaches record $521.1B
- Stay Long Tech And Growth
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IGM oggi?
Oggi le azioni iShares Expanded Tech Sector ETF sono prezzate a 127.58. Viene scambiato all'interno di 127.48 - 128.15, la chiusura di ieri è stata 127.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IGM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Expanded Tech Sector ETF pagano dividendi?
iShares Expanded Tech Sector ETF è attualmente valutato a 127.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 33.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IGM.
Come acquistare azioni IGM?
Puoi acquistare azioni iShares Expanded Tech Sector ETF al prezzo attuale di 127.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 127.58 o 127.88, mentre 48 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IGM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IGM?
Investire in iShares Expanded Tech Sector ETF implica considerare l'intervallo annuale 76.34 - 128.15 e il prezzo attuale 127.58. Molti confrontano 1.86% e 34.29% prima di effettuare ordini su 127.58 o 127.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IGM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Expanded Tech Sector ETF?
Il prezzo massimo di iShares Expanded Tech Sector ETF nell'ultimo anno è stato 128.15. All'interno di 76.34 - 128.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 127.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Expanded Tech Sector ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Expanded Tech Sector ETF?
Il prezzo più basso di iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) nel corso dell'anno è stato 76.34. Confrontandolo con gli attuali 127.58 e 76.34 - 128.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IGM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IGM?
iShares Expanded Tech Sector ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 127.68 e 33.38%.
- Chiusura Precedente
- 127.68
- Apertura
- 127.90
- Bid
- 127.58
- Ask
- 127.88
- Minimo
- 127.48
- Massimo
- 128.15
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- -0.08%
- Variazione Mensile
- 1.86%
- Variazione Semestrale
- 34.29%
- Variazione Annuale
- 33.38%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Agire
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Agire
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Agire
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Agire
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Agire
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Agire
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Agire
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Agire
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K