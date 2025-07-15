QuotazioniSezioni
IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF

127.58 USD 0.10 (0.08%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IGM ha avuto una variazione del -0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 127.48 e ad un massimo di 128.15.

Segui le dinamiche di iShares Expanded Tech Sector ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

IGM News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IGM oggi?

Oggi le azioni iShares Expanded Tech Sector ETF sono prezzate a 127.58. Viene scambiato all'interno di 127.48 - 128.15, la chiusura di ieri è stata 127.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IGM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Expanded Tech Sector ETF pagano dividendi?

iShares Expanded Tech Sector ETF è attualmente valutato a 127.58. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 33.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IGM.

Come acquistare azioni IGM?

Puoi acquistare azioni iShares Expanded Tech Sector ETF al prezzo attuale di 127.58. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 127.58 o 127.88, mentre 48 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IGM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IGM?

Investire in iShares Expanded Tech Sector ETF implica considerare l'intervallo annuale 76.34 - 128.15 e il prezzo attuale 127.58. Molti confrontano 1.86% e 34.29% prima di effettuare ordini su 127.58 o 127.88. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IGM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Expanded Tech Sector ETF?

Il prezzo massimo di iShares Expanded Tech Sector ETF nell'ultimo anno è stato 128.15. All'interno di 76.34 - 128.15, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 127.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Expanded Tech Sector ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Expanded Tech Sector ETF?

Il prezzo più basso di iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) nel corso dell'anno è stato 76.34. Confrontandolo con gli attuali 127.58 e 76.34 - 128.15 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IGM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IGM?

iShares Expanded Tech Sector ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 127.68 e 33.38%.

Intervallo Giornaliero
127.48 128.15
Intervallo Annuale
76.34 128.15
Chiusura Precedente
127.68
Apertura
127.90
Bid
127.58
Ask
127.88
Minimo
127.48
Massimo
128.15
Volume
48
Variazione giornaliera
-0.08%
Variazione Mensile
1.86%
Variazione Semestrale
34.29%
Variazione Annuale
33.38%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K