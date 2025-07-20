- Aperçu
IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF
Le taux de change de IGM a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 127.48 et à un maximum de 128.15.
Suivez la dynamique iShares Expanded Tech Sector ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IGM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IGM aujourd'hui ?
L'action iShares Expanded Tech Sector ETF est cotée à 127.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 127.48 - 128.15, a clôturé hier à 127.68 et son volume d'échange a atteint 48. Le graphique en temps réel du cours de IGM présente ces mises à jour.
L'action iShares Expanded Tech Sector ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Expanded Tech Sector ETF est actuellement valorisé à 127.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IGM.
Comment acheter des actions IGM ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Expanded Tech Sector ETF au cours actuel de 127.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 127.58 ou de 127.88, le 48 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IGM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IGM ?
Investir dans iShares Expanded Tech Sector ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 76.34 - 128.15 et le prix actuel 127.58. Beaucoup comparent 1.86% et 34.29% avant de passer des ordres à 127.58 ou 127.88. Consultez le graphique du cours de IGM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Expanded Tech Sector ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Expanded Tech Sector ETF l'année dernière était 128.15. Au cours de 76.34 - 128.15, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 127.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Expanded Tech Sector ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Expanded Tech Sector ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) sur l'année a été 76.34. Sa comparaison avec 127.58 et 76.34 - 128.15 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IGM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IGM a-t-elle été divisée ?
iShares Expanded Tech Sector ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 127.68 et 33.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 127.68
- Ouverture
- 127.90
- Bid
- 127.58
- Ask
- 127.88
- Plus Bas
- 127.48
- Plus Haut
- 128.15
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- -0.08%
- Changement Mensuel
- 1.86%
- Changement à 6 Mois
- 34.29%
- Changement Annuel
- 33.38%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 4.2%
- Prev
- 4.3%
- Act
-
- Fcst
- 84 K
- Prev
- 22 K
- Act
-
- Fcst
- 62.2%
- Prev
- 62.3%
- Act
-
- Fcst
- 0.4%
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- 3.9%
- Prev
- 3.7%
- Act
-
- Fcst
- 98 K
- Prev
- 38 K
- Act
-
- Fcst
- 7.8%
- Prev
- 8.1%
- Act
- 54.2
- Fcst
- 56.4
- Prev
- 54.5
- Act
- 53.6
- Fcst
- 55.0
- Prev
- 55.4
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 424
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 266.7 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 103.0 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- -172.5 K
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 23.4 K