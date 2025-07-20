CotationsSections
IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF

127.58 USD 0.10 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IGM a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 127.48 et à un maximum de 128.15.

Suivez la dynamique iShares Expanded Tech Sector ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGM Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action IGM aujourd'hui ?

L'action iShares Expanded Tech Sector ETF est cotée à 127.58 aujourd'hui. Elle se négocie dans 127.48 - 128.15, a clôturé hier à 127.68 et son volume d'échange a atteint 48. Le graphique en temps réel du cours de IGM présente ces mises à jour.

L'action iShares Expanded Tech Sector ETF verse-t-elle des dividendes ?

iShares Expanded Tech Sector ETF est actuellement valorisé à 127.58. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 33.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IGM.

Comment acheter des actions IGM ?

Vous pouvez acheter des actions iShares Expanded Tech Sector ETF au cours actuel de 127.58. Les ordres sont généralement placés à proximité de 127.58 ou de 127.88, le 48 et le -0.25% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IGM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action IGM ?

Investir dans iShares Expanded Tech Sector ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 76.34 - 128.15 et le prix actuel 127.58. Beaucoup comparent 1.86% et 34.29% avant de passer des ordres à 127.58 ou 127.88. Consultez le graphique du cours de IGM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Expanded Tech Sector ETF ?

Le cours le plus élevé de iShares Expanded Tech Sector ETF l'année dernière était 128.15. Au cours de 76.34 - 128.15, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 127.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Expanded Tech Sector ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Expanded Tech Sector ETF ?

Le cours le plus bas de iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) sur l'année a été 76.34. Sa comparaison avec 127.58 et 76.34 - 128.15 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IGM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action IGM a-t-elle été divisée ?

iShares Expanded Tech Sector ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 127.68 et 33.38% après les opérations sur titres.

Range quotidien
127.48 128.15
Range Annuel
76.34 128.15
Clôture Précédente
127.68
Ouverture
127.90
Bid
127.58
Ask
127.88
Plus Bas
127.48
Plus Haut
128.15
Volume
48
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
1.86%
Changement à 6 Mois
34.29%
Changement Annuel
33.38%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
54.2
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
53.6
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K