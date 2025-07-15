- Panorámica
IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF
El tipo de cambio de IGM de hoy ha cambiado un -0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 126.65, mientras que el máximo ha alcanzado 128.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Expanded Tech Sector ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IGM News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IGM hoy?
iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) se evalúa hoy en 126.99. El instrumento se negocia dentro de 126.65 - 128.15; el cierre de ayer ha sido 127.68 y el volumen comercial ha alcanzado 456. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IGM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Expanded Tech Sector ETF?
iShares Expanded Tech Sector ETF se evalúa actualmente en 126.99. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 32.77% y USD. Monitoree los movimientos de IGM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IGM?
Puede comprar acciones de iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) al precio actual de 126.99. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 126.99 o 127.29, mientras que 456 y -0.71% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IGM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IGM?
Invertir en iShares Expanded Tech Sector ETF implica tener en cuenta el rango anual 76.34 - 128.15 y el precio actual 126.99. Muchos comparan 1.39% y 33.67% antes de colocar órdenes en 126.99 o 127.29. Estudie los cambios diarios de precios de IGM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Expanded Tech Sector ETF?
El precio más alto de iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) en el último año ha sido 128.15. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 76.34 - 128.15, una comparación con 127.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Expanded Tech Sector ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Expanded Tech Sector ETF?
El precio más bajo de iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) para el año ha sido 76.34. La comparación con los actuales 126.99 y 76.34 - 128.15 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IGM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IGM?
En el pasado, iShares Expanded Tech Sector ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 127.68 y 32.77% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 127.68
- Open
- 127.90
- Bid
- 126.99
- Ask
- 127.29
- Low
- 126.65
- High
- 128.15
- Volumen
- 456
- Cambio diario
- -0.54%
- Cambio mensual
- 1.39%
- Cambio a 6 meses
- 33.67%
- Cambio anual
- 32.77%