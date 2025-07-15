KurseKategorien
IGM: iShares Expanded Tech Sector ETF

126.99 USD 0.69 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IGM hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 126.65 bis zu einem Hoch von 128.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Expanded Tech Sector ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IGM heute?

Die Aktie von iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) notiert heute bei 126.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 126.65 - 128.15 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 127.68 und das Handelsvolumen erreichte 456. Das Live-Chart von IGM zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IGM Dividenden?

iShares Expanded Tech Sector ETF wird derzeit mit 126.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 32.77% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IGM zu verfolgen.

Wie kaufe ich IGM-Aktien?

Sie können Aktien von iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) zum aktuellen Kurs von 126.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 126.99 oder 127.29 platziert, während 456 und -0.71% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IGM auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IGM-Aktien?

Bei einer Investition in iShares Expanded Tech Sector ETF müssen die jährliche Spanne 76.34 - 128.15 und der aktuelle Kurs 126.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.39% und 33.67%, bevor sie Orders zu 126.99 oder 127.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IGM.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Expanded Tech Sector ETF?

Der höchste Kurs von iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) im vergangenen Jahr lag bei 128.15. Innerhalb von 76.34 - 128.15 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 127.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Expanded Tech Sector ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Expanded Tech Sector ETF?

Der niedrigste Kurs von iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) im Laufe des Jahres betrug 76.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 126.99 und der Spanne 76.34 - 128.15 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IGM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IGM statt?

iShares Expanded Tech Sector ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 127.68 und 32.77% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
126.65 128.15
Jahresspanne
76.34 128.15
Vorheriger Schlusskurs
127.68
Eröffnung
127.90
Bid
126.99
Ask
127.29
Tief
126.65
Hoch
128.15
Volumen
456
Tagesänderung
-0.54%
Monatsänderung
1.39%
6-Monatsänderung
33.67%
Jahresänderung
32.77%
04 Oktober, Samstag