IBEX: IBEX Limited
41.55 USD 1.18 (2.92%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IBEX para hoje mudou para 2.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.00 e o mais alto foi 41.60.
Veja a dinâmica do par de moedas IBEX Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBEX Notícias
- Ibex Ltd: diretora de vendas Casteel vende ações no valor de US$ 195 mil
- CFO da Ibex Ltd, Greenwald, vende ações no valor de US$ 12.758
- CEO da Ibex Ltd, Dechant, vende ações no valor de US$ 47.598
- Diretor de pessoas da Ibex vende ações no valor de US$ 149 mil
- Ibex Ltd: diretor de pessoas Inson vende ações no valor de US$ 7.428
- Ibex Ltd: diretora de vendas Casteel vende ações no valor de US$ 8.593
- Diretora jurídica da Ibex Ltd vende ações no valor de US$ 10.661
- COO da Ibex Ltd vende ações no valor de US$ 11,7 mil enquanto a ação mostra forte desempenho
Faixa diária
40.00 41.60
Faixa anual
17.53 42.99
- Fechamento anterior
- 40.37
- Open
- 40.37
- Bid
- 41.55
- Ask
- 41.85
- Low
- 40.00
- High
- 41.60
- Volume
- 320
- Mudança diária
- 2.92%
- Mudança mensal
- 41.86%
- Mudança de 6 meses
- 69.45%
- Mudança anual
- 109.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh