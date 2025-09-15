Валюты / IBEX
IBEX: IBEX Limited
38.89 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IBEX за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.68, а максимальная — 39.16.
Следите за динамикой IBEX Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IBEX
- Финансовый директор Ibex Ltd Гринвальд продает акции на сумму $12 758
- Ibex Ltd CFO Greenwald sells $12,758 in shares
- Генеральный директор Ibex Ltd Дешант продает акции на сумму $47 598
- Ibex Ltd CEO Dechant sells $47598 in shares
- Главный HR-директор Ibex Инсон Пол Джозеф продает акции на сумму $149 тыс.
- Ibex’s chief people officer Inson Paul Joseph sells $149k in shares
- IBEX Ltd: директор по персоналу Инсон продает акции на сумму $7428
- Ibex Ltd: chief people officer Inson sells $7428 in shares
- Директор по продажам IBEX Ltd Кастил продает акции на сумму $8593
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $8593 in shares
- Главный юрисконсульт Ibex Ltd продает акции на сумму $10 661
- Ibex Ltd chief legal officer sells $10,661 in shares
- COO Ibex Ltd Афдал продает акции на $11,7 тыс. на фоне сильных показателей компании
- i’ve reviewed the sec filing and prepared the following news article
- Главный директор по продажам Ibex Ltd продает акции на сумму $10 195
- Ibex Ltd chief sales officer sells $10,195 in shares
Дневной диапазон
37.68 39.16
Годовой диапазон
17.53 42.99
- Предыдущее закрытие
- 38.85
- Open
- 37.68
- Bid
- 38.89
- Ask
- 39.19
- Low
- 37.68
- High
- 39.16
- Объем
- 1.314 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 32.78%
- 6-месячное изменение
- 58.61%
- Годовое изменение
- 95.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.