IBEX: IBEX Limited
40.94 USD 1.06 (2.52%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IBEX 환율이 오늘 -2.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.62이고 고가는 42.41이었습니다.
IBEX Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IBEX News
- IBEX Ltd: Casteel, 주식 19만 5천 달러 상당 매도
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $195k in shares
- 아이벡스(IBEX) CFO 그린왈드, 1,275만 8천 달러 상당 주식 매도
- Ibex Ltd CFO Greenwald sells $12,758 in shares
- 아이벡스(IBEX) CEO, 47,598달러 상당의 주식 매도
- Ibex Ltd CEO Dechant sells $47598 in shares
- IBEX 최고인사책임자, 14만 9천 달러 상당 주식 매도
- Ibex’s chief people officer Inson Paul Joseph sells $149k in shares
- IBEX Ltd: 임원 Inson, 주식 $7428 상당 매도
- Ibex Ltd: chief people officer Inson sells $7428 in shares
- IBEX Ltd: 최고 판매 책임자 카스틸, 8593달러 상당 주식 매도
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $8593 in shares
- IBEX Ltd 법률 책임자, 1,066만 원 상당의 주식 매도
- Ibex Ltd chief legal officer sells $10,661 in shares
- Ibex Ltd COO, 주식 강세 속 1,17만 달러 상당 주식 매도
일일 변동 비율
40.62 42.41
년간 변동
17.53 42.99
- 이전 종가
- 42.00
- 시가
- 42.18
- Bid
- 40.94
- Ask
- 41.24
- 저가
- 40.62
- 고가
- 42.41
- 볼륨
- 502
- 일일 변동
- -2.52%
- 월 변동
- 39.77%
- 6개월 변동
- 66.97%
- 년간 변동율
- 106.14%
20 9월, 토요일