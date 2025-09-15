QuotazioniSezioni
IBEX: IBEX Limited

40.94 USD 1.06 (2.52%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IBEX ha avuto una variazione del -2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.62 e ad un massimo di 42.41.

Segui le dinamiche di IBEX Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
40.62 42.41
Intervallo Annuale
17.53 42.99
Chiusura Precedente
42.00
Apertura
42.18
Bid
40.94
Ask
41.24
Minimo
40.62
Massimo
42.41
Volume
502
Variazione giornaliera
-2.52%
Variazione Mensile
39.77%
Variazione Semestrale
66.97%
Variazione Annuale
106.14%
