IBEX: IBEX Limited
40.94 USD 1.06 (2.52%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IBEX ha avuto una variazione del -2.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.62 e ad un massimo di 42.41.
Segui le dinamiche di IBEX Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IBEX News
- Ibex Ltd: direttore commerciale Casteel vende azioni per 195 mila dollari
- Il CFO di Ibex Ltd Greenwald vende azioni per $12.758
- Il CEO di Ibex Ltd Dechant vende azioni per $47.598
- Il responsabile del personale di Ibex Inson Paul Joseph vende azioni per 149.000 dollari
- Ibex Ltd: Chief People Officer Inson vende azioni per $7428
- Ibex Ltd: il direttore commerciale Casteel vende azioni per $8593
- Il direttore legale di Ibex Ltd vende azioni per $10.661
- Il COO di Ibex Ltd Afdahl vende azioni per 11.700$ mentre il titolo mostra forti performance
- Il direttore commerciale di Ibex Ltd vende azioni per 10.195 dollari
Intervallo Giornaliero
40.62 42.41
Intervallo Annuale
17.53 42.99
- Chiusura Precedente
- 42.00
- Apertura
- 42.18
- Bid
- 40.94
- Ask
- 41.24
- Minimo
- 40.62
- Massimo
- 42.41
- Volume
- 502
- Variazione giornaliera
- -2.52%
- Variazione Mensile
- 39.77%
- Variazione Semestrale
- 66.97%
- Variazione Annuale
- 106.14%
20 settembre, sabato