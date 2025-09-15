Dövizler / IBEX
IBEX: IBEX Limited
40.94 USD 1.06 (2.52%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IBEX fiyatı bugün -2.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.62 ve Yüksek fiyatı olarak 42.41 aralığında işlem gördü.
IBEX Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBEX haberleri
- IBEX Ltd: Satış Direktörü Casteel 195 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Ibex Ltd CFO Greenwald 12.758 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Ibex Ltd CEO Dechant 47.598 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- IBEX’in İnsan Kaynakları Yöneticisi Inson Paul Joseph 149 bin dolar değerinde hisse sattı
- Ibex Ltd: İnsan Kaynakları Yöneticisi Inson 7.428 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- IBEX Ltd: Satış Direktörü Casteel 8593 dolar değerinde hisse sattı
- Ibex Ltd baş hukuk müşaviri 10.661 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Ibex Ltd COO Afdahl, Hisse Senedi Güçlü Performans Gösterirken 11,7 Bin Dolarlık Hisse Satışı Gerçekleştirdi
- Ibex Ltd Satış Yöneticisi 10.195 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
Günlük aralık
40.62 42.41
Yıllık aralık
17.53 42.99
- Önceki kapanış
- 42.00
- Açılış
- 42.18
- Satış
- 40.94
- Alış
- 41.24
- Düşük
- 40.62
- Yüksek
- 42.41
- Hacim
- 502
- Günlük değişim
- -2.52%
- Aylık değişim
- 39.77%
- 6 aylık değişim
- 66.97%
- Yıllık değişim
- 106.14%
21 Eylül, Pazar