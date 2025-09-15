FiyatlarBölümler
IBEX: IBEX Limited
IBEX: IBEX Limited

40.94 USD 1.06 (2.52%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IBEX fiyatı bugün -2.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.62 ve Yüksek fiyatı olarak 42.41 aralığında işlem gördü.

IBEX Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.62 42.41
Yıllık aralık
17.53 42.99
Önceki kapanış
42.00
Açılış
42.18
Satış
40.94
Alış
41.24
Düşük
40.62
Yüksek
42.41
Hacim
502
Günlük değişim
-2.52%
Aylık değişim
39.77%
6 aylık değişim
66.97%
Yıllık değişim
106.14%
