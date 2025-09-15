CotizacionesSecciones
IBEX: IBEX Limited

40.37 USD 1.48 (3.81%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IBEX de hoy ha cambiado un 3.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.88, mientras que el máximo ha alcanzado 40.71.

Siga la dinámica de la pareja de divisas IBEX Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
38.88 40.71
Rango anual
17.53 42.99
Cierres anteriores
38.89
Open
38.92
Bid
40.37
Ask
40.67
Low
38.88
High
40.71
Volumen
684
Cambio diario
3.81%
Cambio mensual
37.83%
Cambio a 6 meses
64.64%
Cambio anual
103.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B