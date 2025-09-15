Divisas / IBEX
IBEX: IBEX Limited
40.37 USD 1.48 (3.81%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IBEX de hoy ha cambiado un 3.81%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.88, mientras que el máximo ha alcanzado 40.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas IBEX Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IBEX News
- Directora de ventas de Ibex Ltd vende acciones por $195,000
- Ibex Ltd: directora de ventas Casteel vende acciones por 195.000 dólares
- CFO de Ibex Ltd, Greenwald, vende acciones por $12,758
- CEO de Ibex Ltd, Dechant, vende acciones por $47,598
- El director de personal de Ibex, Inson Paul Joseph, vende acciones por 149.000 dólares
- Ibex Ltd: directora de personal Inson vende acciones por 7.428 dólares
- Ibex Ltd: directora de ventas Casteel vende acciones por 8.593 dólares
- Directora legal de Ibex Ltd vende acciones por $10,661
- COO de Ibex Ltd, Afdahl, vende acciones por 11.700 dólares mientras la acción muestra un fuerte rendimiento
IBEX on the Community Forum
Rango diario
38.88 40.71
Rango anual
17.53 42.99
- Cierres anteriores
- 38.89
- Open
- 38.92
- Bid
- 40.37
- Ask
- 40.67
- Low
- 38.88
- High
- 40.71
- Volumen
- 684
- Cambio diario
- 3.81%
- Cambio mensual
- 37.83%
- Cambio a 6 meses
- 64.64%
- Cambio anual
- 103.27%
