Devises / IBEX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IBEX: IBEX Limited
40.94 USD 1.06 (2.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IBEX a changé de -2.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.62 et à un maximum de 42.41.
Suivez la dynamique IBEX Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBEX Nouvelles
- Ibex Ltd : la directrice des ventes Casteel vend des actions pour 195.001€
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $195k in shares
- Le directeur financier d’Ibex Ltd, Greenwald, vend des actions pour 12.758$
- Ibex Ltd CFO Greenwald sells $12,758 in shares
- Le PDG d’Ibex Ltd, Dechant, vend des actions pour 47.598€
- Ibex Ltd CEO Dechant sells $47598 in shares
- Le directeur des ressources humaines d’Ibex, Inson Paul Joseph, vend des actions pour 149k€
- Ibex’s chief people officer Inson Paul Joseph sells $149k in shares
- IBEX Ltd : le directeur des ressources humaines Inson vend des actions pour 7.428$
- Ibex Ltd: chief people officer Inson sells $7428 in shares
- Ibex Ltd : la directrice des ventes Casteel vend des actions pour 8593$
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $8593 in shares
- Le directeur juridique d’Ibex Ltd vend des actions pour 10.661€
- Ibex Ltd chief legal officer sells $10,661 in shares
- Le COO d’Ibex Ltd, Afdahl, vend des actions pour 11,7K€ alors que le titre affiche de solides performances
- i’ve reviewed the sec filing and prepared the following news article
- Le directeur commercial d’Ibex Ltd vend des actions pour 10.195€
Range quotidien
40.62 42.41
Range Annuel
17.53 42.99
- Clôture Précédente
- 42.00
- Ouverture
- 42.18
- Bid
- 40.94
- Ask
- 41.24
- Plus Bas
- 40.62
- Plus Haut
- 42.41
- Volume
- 502
- Changement quotidien
- -2.52%
- Changement Mensuel
- 39.77%
- Changement à 6 Mois
- 66.97%
- Changement Annuel
- 106.14%
20 septembre, samedi