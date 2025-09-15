CotationsSections
Devises / IBEX
IBEX: IBEX Limited

40.94 USD 1.06 (2.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IBEX a changé de -2.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.62 et à un maximum de 42.41.

Range quotidien
40.62 42.41
Range Annuel
17.53 42.99
Clôture Précédente
42.00
Ouverture
42.18
Bid
40.94
Ask
41.24
Plus Bas
40.62
Plus Haut
42.41
Volume
502
Changement quotidien
-2.52%
Changement Mensuel
39.77%
Changement à 6 Mois
66.97%
Changement Annuel
106.14%
20 septembre, samedi