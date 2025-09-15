Währungen / IBEX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IBEX: IBEX Limited
41.42 USD 0.58 (1.38%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IBEX hat sich für heute um -1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.37 bis zu einem Hoch von 42.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die IBEX Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBEX News
- Ibex: Vertriebschefin verkauft Aktien im Wert von 195.000 US-Dollar nach starker Kursrallye
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $195k in shares
- Ibex-CFO Greenwald verkauft Aktien im Wert von 12.758 $
- Ibex Ltd CFO Greenwald sells $12,758 in shares
- Ibex-CEO Dechant verkauft Aktien im Wert von 47.598 US-Dollar
- Ibex Ltd CEO Dechant sells $47598 in shares
- Ibex’s chief people officer Inson Paul Joseph sells $149k in shares
- Ibex: Personalvorstand verkauft Aktien nach starkem Kursanstieg
- Ibex Ltd: chief people officer Inson sells $7428 in shares
- Ibex: Vertriebschefin verkauft Aktien im Wert von 8.593 US-Dollar
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $8593 in shares
- Ibex: Chefjuristin verkauft Aktien im Wert von 10.661 $
- Ibex Ltd chief legal officer sells $10,661 in shares
- Starke Kursentwicklung bei Ibex: COO verkauft Aktienpaket
- i’ve reviewed the sec filing and prepared the following news article
Tagesspanne
41.37 42.41
Jahresspanne
17.53 42.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.00
- Eröffnung
- 42.18
- Bid
- 41.42
- Ask
- 41.72
- Tief
- 41.37
- Hoch
- 42.41
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- -1.38%
- Monatsänderung
- 41.41%
- 6-Monatsänderung
- 68.92%
- Jahresänderung
- 108.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K