通貨 / IBEX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IBEX: IBEX Limited
42.00 USD 1.63 (4.04%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IBEXの今日の為替レートは、4.04%変化しました。日中、通貨は1あたり40.00の安値と42.08の高値で取引されました。
IBEX Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IBEX News
- IBEX社：最高販売責任者キャスティールが19.5万ドル相当の株式を売却
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $195k in shares
- Ibex社CFO、グリーンウォルドが12,758ドル相当の株式を売却
- Ibex Ltd CFO Greenwald sells $12,758 in shares
- Ibex社CEO、デシャント氏が47,598ドル相当の株式を売却
- Ibex Ltd CEO Dechant sells $47598 in shares
- IBEXの最高人事責任者インソン・ポール・ジョセフ氏、14.9万ドル相当の株式を売却
- Ibex’s chief people officer Inson Paul Joseph sells $149k in shares
- IBEX社：最高人事責任者インソン氏が7,428ドル相当の株式を売却
- Ibex Ltd: chief people officer Inson sells $7428 in shares
- IBEX社：最高販売責任者キャスティールが8593ドル相当の株式を売却
- Ibex Ltd: chief sales officer Casteel sells $8593 in shares
- IBEX社のチーフ法務責任者、1万661ドル相当の株式を売却
- Ibex Ltd chief legal officer sells $10,661 in shares
- Ibex社COO、アフダール氏が株価好調の中11.7千ドル相当の株式を売却
- i’ve reviewed the sec filing and prepared the following news article
- IBEX社最高販売責任者、株式10,195ドル分を売却
1日のレンジ
40.00 42.08
1年のレンジ
17.53 42.99
- 以前の終値
- 40.37
- 始値
- 40.37
- 買値
- 42.00
- 買値
- 42.30
- 安値
- 40.00
- 高値
- 42.08
- 出来高
- 633
- 1日の変化
- 4.04%
- 1ヶ月の変化
- 43.39%
- 6ヶ月の変化
- 71.29%
- 1年の変化
- 111.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K