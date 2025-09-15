货币 / IBEX
IBEX: IBEX Limited
39.87 USD 0.98 (2.52%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IBEX汇率已更改2.52%。当日，交易品种以低点38.88和高点40.01进行交易。
关注IBEX Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IBEX新闻
- Ibex Ltd首席财务官格林沃尔德出售价值$12,758的股票
- Ibex Ltd首席执行官Dechant出售价值$47,598的股票
- IBEX首席人力官Inson Paul Joseph出售价值14.9万美元股票
- Ibex Ltd：首席人力官Inson出售价值$7,428的股票
- IBEX有限公司：首席销售官Casteel出售价值$8593的股票
- IBEX有限公司首席法务官出售价值$10,661股份
- Ibex Ltd首席运营官Afdahl在股票表现强劲之际出售价值$11.7K的股份
- IBEX有限公司首席销售官出售价值$10,195股份
日范围
38.88 40.01
年范围
17.53 42.99
- 前一天收盘价
- 38.89
- 开盘价
- 38.92
- 卖价
- 39.87
- 买价
- 40.17
- 最低价
- 38.88
- 最高价
- 40.01
- 交易量
- 225
- 日变化
- 2.52%
- 月变化
- 36.12%
- 6个月变化
- 62.60%
- 年变化
- 100.76%
