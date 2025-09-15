Moedas / HOOD
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A
118.64 USD 1.26 (1.07%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HOOD para hoje mudou para 1.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 114.89 e o mais alto foi 119.12.
Veja a dinâmica do par de moedas Robinhood Markets Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
HOOD Notícias
- Polymarket vs. Kalshi: The real battle in the prediction markets
- 1 Reason Robinhood (HOOD) Is 1 of the Best Financial Stocks You Can Buy Today
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- ETF da Cathie Wood foca em compras de ações CRSP e BEAM
- This Top Finance Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- Classificação das ações da DraftKings reiterada como Market Outperform pela Citizens JMP
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- CleanCore adds 100 million DOGE to treasury, reaching 600 million total
- Schwab's Client Assets Up 15.3% Y/Y in August 2025: What's Driving It?
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- Can Robinhood Get Social?
- Beyond USDT: Tether's New USAT Stablecoin Targets U.S. Market -- Should You Care?
- Brokerage giant Robinhood plots expansion into private investing with this new business venture
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- HOOD Platform Assets Cross $300B Mark: A Catalyst for Top-Line Growth?
- DraftKings mantém classificação de Compra apesar da pressão nas margens na Semana 1 da NFL
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- What's Going On With Robinhood Markets Stock Monday? - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, HOOD and MTZ
Faixa diária
114.89 119.12
Faixa anual
22.05 123.44
- Fechamento anterior
- 117.38
- Open
- 117.07
- Bid
- 118.64
- Ask
- 118.94
- Low
- 114.89
- High
- 119.12
- Volume
- 78.149 K
- Mudança diária
- 1.07%
- Mudança mensal
- 18.14%
- Mudança de 6 meses
- 183.83%
- Mudança anual
- 407.01%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh