HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A

118.64 USD 1.26 (1.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HOOD de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.89, mientras que el máximo ha alcanzado 119.12.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Robinhood Markets Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
114.89 119.12
Rango anual
22.05 123.44
Cierres anteriores
117.38
Open
117.07
Bid
118.64
Ask
118.94
Low
114.89
High
119.12
Volumen
78.149 K
Cambio diario
1.07%
Cambio mensual
18.14%
Cambio a 6 meses
183.83%
Cambio anual
407.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B