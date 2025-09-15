Divisas / HOOD
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A
118.64 USD 1.26 (1.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HOOD de hoy ha cambiado un 1.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.89, mientras que el máximo ha alcanzado 119.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Robinhood Markets Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
114.89 119.12
Rango anual
22.05 123.44
- Cierres anteriores
- 117.38
- Open
- 117.07
- Bid
- 118.64
- Ask
- 118.94
- Low
- 114.89
- High
- 119.12
- Volumen
- 78.149 K
- Cambio diario
- 1.07%
- Cambio mensual
- 18.14%
- Cambio a 6 meses
- 183.83%
- Cambio anual
- 407.01%
