KurseKategorien
Währungen / HOOD
Zurück zum Aktien

HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A

120.91 USD 2.27 (1.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HOOD hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.85 bis zu einem Hoch von 124.36 gehandelt.

Verfolgen Sie die Robinhood Markets Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOOD News

Tagesspanne
119.85 124.36
Jahresspanne
22.05 124.36
Vorheriger Schlusskurs
118.64
Eröffnung
120.08
Bid
120.91
Ask
121.21
Tief
119.85
Hoch
124.36
Volumen
81.675 K
Tagesänderung
1.91%
Monatsänderung
20.40%
6-Monatsänderung
189.26%
Jahresänderung
416.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K