Währungen / HOOD
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A
120.91 USD 2.27 (1.91%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOOD hat sich für heute um 1.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.85 bis zu einem Hoch von 124.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Robinhood Markets Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOOD News
Tagesspanne
119.85 124.36
Jahresspanne
22.05 124.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 118.64
- Eröffnung
- 120.08
- Bid
- 120.91
- Ask
- 121.21
- Tief
- 119.85
- Hoch
- 124.36
- Volumen
- 81.675 K
- Tagesänderung
- 1.91%
- Monatsänderung
- 20.40%
- 6-Monatsänderung
- 189.26%
- Jahresänderung
- 416.71%
