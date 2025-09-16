Devises / HOOD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A
124.78 USD 3.87 (3.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HOOD a changé de 3.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.00 et à un maximum de 125.08.
Suivez la dynamique Robinhood Markets Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOOD Nouvelles
- Robinhood Stock, Other Financials Near Buy Points As This Industry Outperforms
- Fed Rate Cut & Potential for More: A Boon for Coinbase?
- Opinion: ‘I was fearful.’ How this father learned to take crypto advice from his adult child
- Is Robinhood Becoming a Betting Stock?
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- 2 Stocks Perfectly Positioned to Benefit From the $106 Trillion Great Wealth Transfer
- L’action Robinhood atteint un niveau record à 123,51$
- Robinhood stock reaches all-time high at $123.51
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- Polymarket vs. Kalshi : La vraie bataille sur les marchés prédictifs
- Polymarket vs. Kalshi: The real battle in the prediction markets
- 1 Reason Robinhood (HOOD) Is 1 of the Best Financial Stocks You Can Buy Today
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- L’ETF ARK de Cathie Wood se concentre sur l’achat d’actions CRSP et BEAM
- This Top Finance Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- La notation de l’action DraftKings maintenue à "Surperformance du marché" par Citizens JMP
- DraftKings stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- CleanCore adds 100 million DOGE to treasury, reaching 600 million total
- CleanCore ajoute 100 millions de DOGE à sa trésorerie, atteignant 600 millions au total
- Schwab's Client Assets Up 15.3% Y/Y in August 2025: What's Driving It?
Range quotidien
121.00 125.08
Range Annuel
22.05 125.08
- Clôture Précédente
- 120.91
- Ouverture
- 121.70
- Bid
- 124.78
- Ask
- 125.08
- Plus Bas
- 121.00
- Plus Haut
- 125.08
- Volume
- 104.869 K
- Changement quotidien
- 3.20%
- Changement Mensuel
- 24.26%
- Changement à 6 Mois
- 198.52%
- Changement Annuel
- 433.25%
20 septembre, samedi