Devises / HOOD
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A

124.78 USD 3.87 (3.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HOOD a changé de 3.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 121.00 et à un maximum de 125.08.

Suivez la dynamique Robinhood Markets Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
121.00 125.08
Range Annuel
22.05 125.08
Clôture Précédente
120.91
Ouverture
121.70
Bid
124.78
Ask
125.08
Plus Bas
121.00
Plus Haut
125.08
Volume
104.869 K
Changement quotidien
3.20%
Changement Mensuel
24.26%
Changement à 6 Mois
198.52%
Changement Annuel
433.25%
