통화 / HOOD
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A
123.38 USD 2.47 (2.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HOOD 환율이 오늘 2.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 121.00이고 고가는 123.88이었습니다.
Robinhood Markets Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HOOD News
일일 변동 비율
121.00 123.88
년간 변동
22.05 125.08
- 이전 종가
- 120.91
- 시가
- 121.70
- Bid
- 123.38
- Ask
- 123.68
- 저가
- 121.00
- 고가
- 123.88
- 볼륨
- 69.736 K
- 일일 변동
- 2.04%
- 월 변동
- 22.86%
- 6개월 변동
- 195.17%
- 년간 변동율
- 427.26%
