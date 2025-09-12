Валюты / HOOD
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A
117.38 USD 2.55 (2.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOOD за сегодня изменился на 2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.79, а максимальная — 118.13.
Следите за динамикой Robinhood Markets Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
113.79 118.13
Годовой диапазон
22.05 123.44
- Предыдущее закрытие
- 114.83
- Open
- 115.06
- Bid
- 117.38
- Ask
- 117.68
- Low
- 113.79
- High
- 118.13
- Объем
- 81.220 K
- Дневное изменение
- 2.22%
- Месячное изменение
- 16.89%
- 6-месячное изменение
- 180.81%
- Годовое изменение
- 401.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.