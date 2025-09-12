КотировкиРазделы
Валюты / HOOD
Назад в Рынок акций США

HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A

117.38 USD 2.55 (2.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HOOD за сегодня изменился на 2.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.79, а максимальная — 118.13.

Следите за динамикой Robinhood Markets Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости HOOD

Дневной диапазон
113.79 118.13
Годовой диапазон
22.05 123.44
Предыдущее закрытие
114.83
Open
115.06
Bid
117.38
Ask
117.68
Low
113.79
High
118.13
Объем
81.220 K
Дневное изменение
2.22%
Месячное изменение
16.89%
6-месячное изменение
180.81%
Годовое изменение
401.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.