HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A

120.91 USD 2.27 (1.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HOODの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり119.85の安値と124.36の高値で取引されました。

Robinhood Markets Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

HOOD News

1日のレンジ
119.85 124.36
1年のレンジ
22.05 124.36
以前の終値
118.64
始値
120.08
買値
120.91
買値
121.21
安値
119.85
高値
124.36
出来高
81.675 K
1日の変化
1.91%
1ヶ月の変化
20.40%
6ヶ月の変化
189.26%
1年の変化
416.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K