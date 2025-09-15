通貨 / HOOD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A
120.91 USD 2.27 (1.91%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HOODの今日の為替レートは、1.91%変化しました。日中、通貨は1あたり119.85の安値と124.36の高値で取引されました。
Robinhood Markets Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOOD News
- 2 Stocks Perfectly Positioned to Benefit From the $106 Trillion Great Wealth Transfer
- Robinhood株価が史上最高値の123.51ドルに到達
- Robinhood stock reaches all-time high at $123.51
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- ポリマーケットvsカルシ：予測市場における真の戦い
- Polymarket vs. Kalshi: The real battle in the prediction markets
- 1 Reason Robinhood (HOOD) Is 1 of the Best Financial Stocks You Can Buy Today
- Cathie Wood Invests $37M into Biotech Stocks, Trims Stake in KTOS, TEM, and ROKU Stocks - TipRanks.com
- キャシー・ウッドのARK ETF、CRSPとBEAM株の買い付けに注力
- This Top Finance Stock is a #1 (Strong Buy): Why It Should Be on Your Radar
- DraftKings株式、Citizens JMPがマーケットアウトパフォーム評価を再確認
- DraftKings stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- CleanCore adds 100 million DOGE to treasury, reaching 600 million total
- Schwab's Client Assets Up 15.3% Y/Y in August 2025: What's Driving It?
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- Can Robinhood Get Social?
- Beyond USDT: Tether's New USAT Stablecoin Targets U.S. Market -- Should You Care?
- Brokerage giant Robinhood plots expansion into private investing with this new business venture
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- HOOD Platform Assets Cross $300B Mark: A Catalyst for Top-Line Growth?
1日のレンジ
119.85 124.36
1年のレンジ
22.05 124.36
- 以前の終値
- 118.64
- 始値
- 120.08
- 買値
- 120.91
- 買値
- 121.21
- 安値
- 119.85
- 高値
- 124.36
- 出来高
- 81.675 K
- 1日の変化
- 1.91%
- 1ヶ月の変化
- 20.40%
- 6ヶ月の変化
- 189.26%
- 1年の変化
- 416.71%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K