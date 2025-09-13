货币 / HOOD
HOOD: Robinhood Markets Inc - Class A
117.38 USD 2.55 (2.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HOOD汇率已更改2.22%。当日，交易品种以低点113.79和高点118.13进行交易。
关注Robinhood Markets Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOOD新闻
- Citizens JMP分析师重申DraftKings股票评级为"市场表现优于大盘"
- DraftKings stock rating reiterated at Market Outperform by Citizens JMP
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
- CleanCore adds 100 million DOGE to treasury, reaching 600 million total
- Schwab's Client Assets Up 15.3% Y/Y in August 2025: What's Driving It?
- Is HOOD's Private Markets Access to Retail Investors a Growth Driver?
- Can Robinhood Get Social?
- Beyond USDT: Tether's New USAT Stablecoin Targets U.S. Market -- Should You Care?
- Brokerage giant Robinhood plots expansion into private investing with this new business venture
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- HOOD Platform Assets Cross $300B Mark: A Catalyst for Top-Line Growth?
- 尽管NFL第一周利润率承压，Benchmark仍维持DraftKings股票买入评级
- DraftKings stock holds Buy rating at Benchmark despite NFL Week 1 margin pressure
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- What's Going On With Robinhood Markets Stock Monday? - Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, HOOD and MTZ
- Robinhood Inclusion In S&P 500: A Buy Or Grossly Overvalued House Of Cards? (NASDAQ:HOOD)
- 5 Stocks In The Spotlight From Wall Street's Most Accurate Analysts Last Week - Coursera (NYSE:COUR), Chewy (NYSE:CHWY)
- The Newest Stock in the S&P 500 Has Soared 237% Since Its 2021 IPO, and It's a Buy Right Now, According to Wall Street
- What it was like at Robinhood’s Hood Summit: DJs, go-karts and invite-only parties for active traders
- Three Fresh S&P 500 Stocks – And One Even Bigger Shift Ahead
日范围
113.79 118.13
年范围
22.05 123.44
- 前一天收盘价
- 114.83
- 开盘价
- 115.06
- 卖价
- 117.38
- 买价
- 117.68
- 最低价
- 113.79
- 最高价
- 118.13
- 交易量
- 81.220 K
- 日变化
- 2.22%
- 月变化
- 16.89%
- 6个月变化
- 180.81%
- 年变化
- 401.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值